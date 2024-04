Giá vé máy bay đến các điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4

(TBTCO) - Còn gần 3 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4. Nhiều người đã lên kế hoạch trước cả năm cho những chuyến du lịch dài ngày. Với lợi thế nhanh, an toàn, không gây mệt mỏi, máy bay luôn là lựa chọn hàng đầu khi đi du lịch.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng bay căn cứ nguồn lực, nhu cầu thị trường và tối ưu hóa giờ khai thác của máy bay.

Tuy nhiên, việc có nhiều lợi thế cũng dẫn đến mức chi phí cao khi du lịch bằng máy bay, khiến nhiều người phải cân nhắc, lựa chọn đặt vé từ sớm để có mức giá rẻ nhất, cũng như lựa chọn giữa các hãng bay như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways.

Một khảo sát trên website Abay.vn cũng như trang web đặt vé của các hãng hàng không tại chiều đi ngày 27/4 (bắt đầu kỳ nghỉ) và chiều về ngày 1/5 (kết thúc kỳ nghỉ) cho thấy với chặng bay Hà Nội-Phú Quốc, giá vé khứ hồi rẻ nhất của Vietnam Airlines hiện đã lên tới gần 12 triệu đồng (đã bao gồm thuế và phí). Vietjet Air đưa ra mức tốt nhất là hơn 4 triệu đồng, tuy nhiên chưa bao gồm thuế và phí.

Đường bay Hà Nội-Côn Đảo, Hà Nội-Đà Lạt, Hà Nội Nha Trang hiện nay do Vietnam Airlines khai thác cũng có mức giá thấp nhất lên tới hơn 7 triệu đồng. Các hãng Vietjet Air hay Bamboo Airways khai thác đường bay Hà Nội-Nha Trang với mức giá thấp hơn, khoảng hơn 5 triệu đồng, nhưng mức giá này chưa bao gồm thuế và phí.

Mặt khác, giá vé nói trên chỉ có tính tham khảo trong thời gian nhất định, bởi mức giá rẻ nhất sẽ thay đổi tùy thuộc vào lượng người đặt trước hoặc hủy chỗ khi gần đến ngày bay.

Xét về mặt bằng chung, một phần do đặc thù địa lý, các chặng bay xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang, Đà Lạt sẽ có mức giá rẻ hơn chiều xuất phát từ Hà Nội. Trong đó, chặng bay TP. Hồ Chí Minh-Phú Quốc do Việt Nam Airlines khai thác có mức giá vé khứ hồi rẻ nhất là hơn 6 triệu đồng.

Giá vé máy bay thấp nhất trong ngày thường thay đổi tùy theo lượng đặt chỗ.

Một đại lý bán vé máy bay cho biết giá vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây cao hơn so với trước là do nhu cầu đi lại tăng cao, hãng hàng không được nới trần vé máy bay, thiếu nguồn cung do đội bay một số hãng bị hao hụt đi vì động cơ bị triệu hồi.

Bên cạnh đó, ngày 1/3 vừa qua, theo Thông tư số 34/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, giá trần trên các đường bay nội địa được điều chỉnh tăng thêm 5% so với mức trước đây.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng bay căn cứ nguồn lực, nhu cầu thị trường và tối ưu hóa giờ khai thác của máy bay, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khai thác tăng chuyến ngay từ thời điểm hiện tại trên các đường bay nội địa từ phía Bắc đến phía Nam, bao gồm tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và đêm để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, bổ sung máy bay đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024./.