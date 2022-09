Giá xăng RON95-III tiếp tục giảm 631 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.977 đồng/lít

Theo Bộ Công thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 12/9/2022 và ngày 21/9/2022 là: 95,296 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,924 USD/thùng, tương đương giảm 2,977% so với kỳ trước); 99,376 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,706 USD/thùng, tương đương giảm 3,595% so với kỳ trước); 118,579 USD/thùng dầu hỏa (giảm 13,193 USD/thùng, tương đương giảm 10,012% so với kỳ trước); 121,851 USD/thùng dầu điêzen (giảm 11,831 USD/thùng, tương đương giảm 8,850% so với kỳ trước); 420,980 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 15,522 USD/tấn, tương đương giảm 3,556% so với kỳ trước).