Thông điểm nghẽn, tạo đà cho kinh tế bật mạnh Hiện tại, TP. Hồ Chí Minh còn nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang làm thủ tục đầu tư, như 5 dự án BOT đầu tư trên tuyến đường hiện hữu, gồm mở rộng quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến giáp tỉnh Bình Dương); mở rộng quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến giáp Long An); cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3); nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh)… với tổng mức đầu tư 44.591 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách TP. Hồ Chí Minh dự kiến gần 28.000 tỷ đồng. Thông tin từ UBND TP. Hồ Chí Minh cho hay, địa phương sẽ mời gọi đầu tư 5 dự án BOT này và rất nhiều nhà đầu tư đã đề xuất được đầu tư dự án. Ngoài các dự án trên, TP. Hồ Chí Minh có những công trình, đề án tiêu biểu đang vận dụng Nghị quyết 98 như Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận (tuyến chính, tuyến nối, quy mô nút giao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh); mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (do VEC làm chủ đầu tư); mở rộng đoạn đường nối 4 km từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 TP. Hồ Chí Minh... TP. Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị đầu tư một loạt dự án lớn như cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài theo cơ chế mới từ Nghị quyết 98… Như vậy, khi vận dụng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, hàng loạt dự án đồng loạt khởi công trong năm sau và đến năm 2030, diện mạo hạ tầng giao thông TP. Hồ Chí Minh sẽ đổi thay với nhiều trục giao thông liên kết vùng, tạo động lực phát triển mới cho đầu tàu kinh tế là TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, bởi hạ tầng giao thông chính là điểm nghẽn của kinh tế TP. Hồ Chí Minh, nên một khi điểm nghẽn này không còn, kinh tế TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ bật mạnh./.