Hà Nội: 50 “điểm vàng” tại “Ngày Vàng giá shock” kỳ vọng doanh thu tăng

(TBTCO) - Trong 2 ngày 11- 12/11 diễn ra sự kiện "Ngày vàng giá shock" tại 50 "điểm vàng" của chương trình là các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng lớn tại Hà Nội.

Nhiều mặt hàng tại điểm vàng BigC được giảm giá sâu. Ảnh: TL

Ngày 11/11, Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội đã đi kiểm tra các điểm tham gia "Ngày vàng giá shock" cho thấy, các doanh nghiệp kỳ vọng trong 2 ngày này (11-12/11) doanh thu sẽ tăng gấp từ 2-3 lần so với những ngày trước đó.

Theo Ban tổ chức, các đơn vị tham gia sự kiện đều đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hàng hóa đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ với hơn 1 triệu sản phẩm giảm giá từ 20% đến trên 50%, thậm chí một số mặt hàng giảm sâu lên đến trên 70% trong 2 "Ngày vàng giá shock".

Do vậy, việc thu ngân, chăm sóc khách hàng cũng được các doanh nghiệp tăng cường nhằm đáp ứng lượng khách mua hàng tăng cao thường khoảng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc điều hành chuỗi Big C và Go! miền Bắc - Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, do BigC và Go đã tham gia Tháng khuyến mại ngay từ những năm đầu nên có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị hàng hóa, ký kết với các nhà cung cấp từ rất sớm để có được mức giá và nguồn hàng tốt nhất.

Vì vậy, chương trình Tháng khuyến mại, nhất là "Ngày vàng giá shock" đã trở thành trọng điểm trong năm của Big C. Bên cạnh mức giảm của nhà cung cấp thì BigC cũng còn có mức giảm thêm của riêng mình. Đây cũng là điểm mạnh mà Big C chú trọng đầu tư vừa hỗ trợ người tiêu dùng được nhiều hơn vừa tạo lợi thế cạnh tranh với đối thủ.

Năm nay, do kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn nên người tiêu dùng vẫn thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, ngay từ tuần đầu tiên của Tháng Khuyến mại doanh thu của BigC đã tăng 10,6%.

Để kích cầu tiêu dùng bên cạnh chương trình Tháng khuyến mại, Big C còn có chương trình riêng là 1.000 sản phẩm giá luôn thấp. Hy vọng trong 2 "Ngày vàng giá shock" này doanh thu sẽ tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường” - ông Lê Mạnh Phong chia sẻ.

Đại diện BRG Mart ở số 13 Thành Công (quận Ba Đình) - là 1 trong 6 điểm Vàng đăng ký với Ban tổ chức cho biết, để có được một chương trình khuyến mại, doanh nghiệp bán lẻ phải nỗ lực rất lớn. Cùng với đó, nhà cung cấp cung ứng nguồn hàng đầy đủ, chất lượng và giá hàng hóa luôn luôn tốt nhất trên thị trường.

Tại hệ thống siêu thị của chúng tôi có rất nhiều các chương trình khuyến mại không chỉ trong tháng, mà thậm chí có những chương trình khuyến mại trong tuần và chương trình khuyến mại đặc biệt.

Từ đầu tháng 11 đến nay, doanh số của BRGmart đã tăng trưởng hơn cùng kỳ năm ngoái và cùng kỳ tháng trước, tập trung vào các nhóm hàng như đồ uống, gạo, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chế biến… Riêng trong 2 "Ngày vàng giá sốc", siêu thị có chương trình trải nghiệm ăn thử sản phẩm, giảm giá đến 50% nhiều sản phẩm thiết yếu…

Tại siêu thị điện máy Mediamart, bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Trung tâm Mediamart cho biết, riêng khuyến mại trong 2 "Ngày vàng giá shock" của siêu thị lên đến hơn 2 tỷ đồng. Ngoài giảm giá cho các sản phẩm từ 15 đến hơn 70%, Mediamart còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng.

Tháng khuyến mại năm nay dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng kết quả chưa đạt như kỳ vọng. Kỳ vọng vào 2 "Ngày vàng giá shock", nhiều sản phẩm giảm giá tới 70%, cùng nhiều quà tặng tri ân khách hàng doanh thu sẽ tăng lên từ 3-4 lần so với những ngày trước đó. “Tại điểm Vàng Mediamart Hai Bà Trưng, hầu hết các sản phẩm đều giảm từ 15-50%" - bà Nguyễn Thị Vân Anh thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Giám đốc Trung tâm MM Megamarket Thăng Long, năm 2022, siêu thị ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn 50% so với trước đó, các kênh mua hàng online cũng tăng từ 25 - 30% nên năm 2023, trung tâm đã sớm làm việc với các nhà cung cấp để có nguồn hàng phong phú, chất lượng và giá cả ưu đãi.

“Chúng tôi sẽ có hơn 50.000 mặt hàng được giảm giá tới 50% trong Tháng khuyến mại Hà Nội 2023 và nhiều mặt hàng sẽ được giảm tới trên 50% trong 2 "Ngày vàng giá shock để mang lại những trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người tiêu dùng".

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Quang Đức - Giám đốc Marketing hệ thống siêu thị PICO cũng chia sẻ, năm nay hệ thống siêu thị điện máy PICO sẽ có nhiều chương trình giảm giá sâu cho các sản phẩm tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, gia dụng, sản phẩm công nghệ… từ 15 - 50%, đặc biệt trong 2 "Ngày vàng giá shock" một số mẫu tivi, tủ lạnh giảm đến 70%, cùng nhiều quà tặng kèm và các chương trình bốc thăm may mắn cho khách hàng.

Nhìn chung, các doanh nghiệp tham gia điểm vàng khuyến mại đều mong muốn, Ban tổ chức nên tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng biết đến chương trình, tạo niềm tin, sự tín nhiệm của người tiêu dùng để tăng hiệu quả cho chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội.

