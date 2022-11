(TBTCO) - Sự kiện "Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Midnight Sale" diễn ra từ ngày 25/11 đến 27/11/2022 với các chương trình khuyến mại trực tiếp, trực tuyến, đa dạng và giảm giá sâu trong 2 khung giờ: Khung giờ 1: 17h00 - 22h00 có mức giảm giá tối thiểu 50%; khung giờ 2: 22h00 - 02h00 có mức giảm giá lên đến 100%.

Hanoi Midnight Sale thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham gia.

Sở Công thương Hà Nội cho biết, tối 24/11, đơn vị này đã tổ chức lễ phát động sự kiện “Hà Nội đêm không ngủ - HaNoi Midnight Sale” và sự kiện “Hà Nội Online xuống phố” năm 2022.

Sự kiện thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, các chuỗi, cơ sở sản xuất tham gia và gần 10 địa điểm siêu thị, trung tâm thương mại lớn, hưởng ứng kích hoạt chương trình của các tập đoàn bán lẻ, hệ thống phân phối, kinh doanh thương mại như: Central Retail, BRGMart, Co.opmart, Lotte Mart, Winmart, Pico…

Các doanh nghiệp tham gia sự kiện sẽ tổ chức đồng loạt các hoạt động như: Gian hàng khuyến mại, gameshow quà tặng, đấu giá, bốc thăm trúng thưởng… Tham dự Chương trình "Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Midnight Sale", bên cạnh các ưu đãi hấp dẫn, người tiêu dùng còn được trải nghiệm hoạt động mua sắm thông minh, thanh toán không tiền mặt.

Đây là sự kiện đặc biệt gắn với ngày Black Friday do Sở Công thương Hà Nội tổ chức, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô, nhất là trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ và du lịch.

Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gắn kết với các hệ thống ngân hàng, ví điện tử thanh toán thông minh, góp phần vào sự phát triển thương mại điện tử. Qua đó, khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế đêm của thành phố, tạo không gian mua sắm, vui chơi giải trí cho người dân và du khách đến Thủ đô.

Để sự kiện được tổ chức thành công, đạt hiệu quả thiết thực, Sở Công thương cũng đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, bán hàng bảo đảm văn minh thương mại; tổ chức triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn gắn với các hoạt động kích hoạt, hoạt náo, biểu diễn theo các khung giờ của chương trình, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích của các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long cho biết, hưởng ứng chương trình "Hà Nội đêm không ngủ" của Sở Công thương Hà Nội, các hệ thống bán lẻ thuộc tập đoàn Central Retail sẽ áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi lớn, đặc biệt hấp dẫn nhằm góp phần kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Tại hệ thống đại siêu thị Big C, GO!, trong 3 ngày, từ 17h00 ngày 25 đến 02h00 sáng ngày 28/11 sẽ diễn ra chương trình Black Friday với nhiều ưu đãi đặc biệt "Rẻ chưa từng có - rẻ xuyên đêm". Cụ thể, áp dụng mức giảm từ 35-50% đối với ngành hàng thực phẩm tươi sống; giảm 35% cho ngành hàng tiêu dùng nhanh; và giảm 60% đối với ngành hàng phi thực phẩm. Kênh Digital của GO!, Big C, cũng hưởng ứng chương trình Black Friday với ưu đãi lên đến 50% cho khách hàng mua sắm qua App GO! và Big C.

Tại hệ thống điện máy Nguyễn Kim triển khai chương trình "Big Bang rẻ chấn động" với mức giảm giá từ 50-70% cho hàng nghìn sản phẩm gia dụng, công nghệ, điện lạnh, điện tử… Chương trình diễn ra từ ngày 25/11 đến hết ngày 15/12"./.