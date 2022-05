Hà Nội - Phnôm Pênh: Đẩy mạnh hợp tác, hướng tới tương lai

(TBTCO) - Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội, do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu, vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 26 đến 28/4 theo lời mời của Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng. Chuyến đi là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Thủ đô và hai nước Việt Nam - Campuchia. Các cuộc tiếp kiến, hội đàm giữa Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội và nước bạn đều toát lên nhận thức chung là cùng trân trọng quá khứ, đẩy mạnh hợp tác, hướng tới tương lai.

Trân trọng quá khứ

Là hai nước láng giềng, cùng nằm trên bán đảo Ðông Dương, thuộc vùng hạ lưu sông Mê Kông, cùng có nguồn gốc nền văn minh nông nghiệp lúa nước lâu đời ở Ðông Nam Á, Việt Nam và Campuchia có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ này được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức, xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam cũng như Campuchia.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Ngay sau khi thiết lập trạng thái bình thường mới, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch đi thăm và làm việc tại Thủ đô Phnôm Pênh theo lời mời của Chủ tịch Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng. Các cơ quan của nước bạn đã phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình để xây dựng chương trình, làm công tác hậu cần cho chuyến đi. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth đã tới Thành ủy Hà Nội để trao đổi, chuẩn bị những khâu cuối cùng phục vụ cho chuyến thăm và làm việc của đoàn.

Trong hơn 2 ngày thăm và làm việc tại Phnôm Pênh, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã nhận được sự đón tiếp chân thành, nồng hậu của các bạn Campuchia. 4 lãnh đạo cấp cao của bạn là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Phó Chủ tịch CPP, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An đã dành thời gian tiếp đoàn.

Các buổi tiếp diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, đặc biệt tin cậy lẫn nhau và đều đạt kết quả cao, thể hiện rõ tinh thần trân trọng quá khứ, đẩy mạnh hợp tác, hướng tới tương lai; cùng nhau không ngừng vun đắp, củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch CPP, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An khẳng định, trong lịch sử Campuchia từng lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn do nạn diệt chủng và thiếu thốn lương thực, nhưng với sự giúp đỡ của Việt Nam, trong đó có quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; Campuchia đã có sự hồi sinh và ngày càng phát triển vững chắc. Phó Thủ tướng Men Sam An nêu rõ, Campuchia luôn luôn giữ vững lập trường duy trì và phát triển quan hệ với Việt Nam, vì hai nước láng giềng cùng đồng cam cộng khổ trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Tại cuộc hội đàm với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng nhấn mạnh, nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, tạo điều kiện và giúp Samdech Techo Hun Sen tìm ra con đường cứu nước. Quá trình Thủ tướng Hun Sen, người mà nhân dân Campuchia coi là vị anh hùng dân tộc đưa đất nước thoát khỏi hoạ diệt chủng và phát triến như ngày nay, không tách rời khỏi sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam.

Lãnh đạo hai thủ đô đã thống nhất sẽ không ngừng quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ mà 2 đảng, 2 nhà nước, 2 dân tộc đã dày công vun đắp, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc phải giữ gìn, bảo vệ.

Đưa hợp tác giữa hai thủ đô lên tầm cao mới

Điểm nhấn trong chuyến công tác là kết quả rất tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng.

Hai vị lãnh đạo hai thủ đô đã nhất trí sẽ cùng tìm ra những định hướng hợp tác song phương thiết thực giữa hai thành phố, bảo đảm hiệu quả trong trạng thái bình thường mới; thúc đẩy hợp tác đầu tư, du lịch giữa các doanh nghiệp của hai thủ đô; tận dụng lợi thế về các điểm di sản văn hóa, lịch sử để thu hút du khách mỗi nước đến tham quan...

Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội.

Hai bên đã thống nhất tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô lên tầm cao mới; phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực; ưu tiên quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên tinh thần phát huy, làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội tiềm năng giữa hai thành phố.

Trong một bối cảnh mới, hai thành phố sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị của hai bên tiếp tục những hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới; cùng mang lại những lợi ích thiết thực cho hai thủ đô, đóng góp vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Chủ tịch hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội

Điều đáng mừng là trong các cuộc tiếp kiến, hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội và lãnh đạo cấp cao Campuchia, lãnh đạo Thủ đô Phnôm Pênh, hai bên đều có cùng nhận thức và mối quan tâm chung là cần giải quyết về địa vị pháp lý, tạo điều kiện giúp đỡ người gốc Việt ổn định cuộc sống, để ngày càng đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của Campuchia. Đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Công ty Metfone - mạng viễn thông do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đầu tư tại Campuchia, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đều nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình" để nhắc nhở cán bộ, nhân viên Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Campuchia phải tiếp tục là cầu nối quan hệ hữu nghị, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của hai nước, hai thủ đô.

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội với lãnh đạo Thủ đô Phnôm Pênh.

Ngược dòng lịch sử 55 năm về trước, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước. Với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Cho dù cùng chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, song quan hệ hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trên các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh cho đến kinh tế -thương mại - đầu tư, văn hóa - giáo dục, hợp tác đa phương...

Chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội có thể nói là hoạt động thiết thực chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022” , kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022) và góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.