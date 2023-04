Hà Nội: Thu giữ 1.300 thùng bánh Trung Quốc nhập lậu để kinh doanh trên mạng xã hội

(TBTCO) - Ngày 9/4, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn like facebook kiếm tiền. Nạn nhân đã bị mất gần 1 tỷ đồng. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới rất tinh vi, người dân cần cảnh giác để tránh mất tiền, nợ mang.