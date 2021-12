Hà Nội thực hiện nguyên tắc “5K+ vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”

(TBTCO) - Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5K+ vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”; chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định 5K. Ảnh: Khánh Linh

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Chỉ thị nêu rõ, qua hơn 2 tháng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát...

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại về việc hướng dẫn chuyên môn của một số sở, ngành có việc vẫn còn chậm, chưa cụ thể, thống nhất, rõ ràng như thời gian cách ly F1, việc tổ chức xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm; một số nơi còn lúng túng, thậm chí lơ là, chủ quan trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt vẫn còn có cơ sở kinh doanh, một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định 5K.

Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đặc biệt trong các dịp cuối năm, Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Mục tiêu, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho Thủ đô. Tổ chức tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn theo lượng vắc-xin do Bộ Y tế phân giao. Điều chỉnh các giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với diễn biến của dịch Covid-19, đảm bảo công tác an sinh, xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ an toàn trên địa bàn thành phố...

Bên cạnh đó, phân cấp rõ trách nhiệm, thẩm quyền cho UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, theo phương châm 4 tại chỗ.

Thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5K+ vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”; chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tăng cường quản lý, giám sát các trường hợp nhập cảnh về thành phố, đặc biệt các trường hợp đến/đi về từ các quốc gia đã ghi nhận biến chủng mới Omicron.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa bàn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao như: bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe…; đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không chủ quan, lơ là vì đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.../.