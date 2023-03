Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã có thông báo đến các bị hại của vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án Đất Xanh Long An khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu để được giải quyết theo quy định của pháp luật.