Theo Sở Tài chính Hà Nội, 6 tháng đầu năm, thu ngân sách từ khu vực sản xuất kinh doanh ước thực hiện 80.895 tỷ đồng, đạt 59,7% dự toán, bằng 124,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân số thu khu vực sản xuất kinh doanh tăng cao so với cùng kỳ do gia tăng hiệu quả công tác quản lý thu và có sự phục hồi sản xuất kinh doanh.