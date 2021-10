Hải quan Quảng Bình thu vượt 189% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao

(TBTCO) - Nhờ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tăng trưởng mạnh trong quý III/2021, đã giúp cho số thu ngân sách của Hải quan Quảng Bình đạt 622 tỷ đồng, vượt 189% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Cục Hải quan Quảng Bình cho biết, trong quý III/2021, thu ngân sách do đơn vị quản lý đạt 269,8 tỷ đồng, tăng 2% so với quý trước, do một số mặt hàng xuất khẩu qua địa bàn tăng đáng kể, với kim ngạch đạt 817 triệu USD, tăng 31%; số nhập khẩu có thuế qua cửa khẩu Cha Lo cũng tăng.

Cán bộ Hải quan Quảng Bình hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: Hoàng Anh

Với kết quả nêu trên, tính từ đầu năm đến ngày 7/10/2021, Hải quan Quảng Bình đã thông quan cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch đạt hơn 1,87 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ. Tổng số thu ngân sách nhà nước đạt 622 tỷ đồng, vượt 189% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 309% so với cùng kỳ năm 2020.

Số thu tăng mạnh có nguyên nhân chủ yếu do phát sinh nhóm hàng máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án điện gió có trị giá và số thuế lớn (chiếm 75% tổng số thu của đơn vị).

Hải quan Quảng Bình cho biết thêm, đồng thời với công tác thu ngân sách, hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng được đơn vị nghiêm túc thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, tính từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện, xử lý 60 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách hơn 320 triệu đồng; khởi tố hình sự 2 vụ tội buôn bán hàng cấm; phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 3 vụ vận chuyển ma túy trái phép, 1 vụ vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ.

Trong đó, quý III/2021, đơn vị phát hiện và xử lý là 33 vụ vi phạm hành chính, phối hợp, xử lý 2 vụ vận chuyển trái phép ma túy./.