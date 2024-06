Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế trong cộng đồng Hải quan ASEAN

Hải quan ASEAN quyết tâm cùng nhau hoàn thành mục tiêu tạo thuận lợi Đại diện đoàn Hải quan Việt Nam tại Hội nghị. Thực hiện nghĩa vụ thành viên trong ASEAN, Tổng cục Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức và chủ trì Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 từ ngày 4 - 6/6/2024 tại Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam. Tại hội nghị này, Hải quan các nước cùng nhau thảo luận các nội dung mang tính kế thừa, tiếp nối thành quả của Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 32 tổ chức tại Thái Lan và quyết định phương hướng hợp tác hải quan trong thời gian tới, đặc biệt là định hướng cho Kế hoạch chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2026-2030. Hải quan ASEAN sẽ tiếp tục cùng nhau khắc phục khó khăn, thách thức do dịch bệnh, thiên tai để hồi phục kinh tế, khẳng định quyết tâm của Hải quan ASEAN tăng cường hợp tác, truyền tải thông điệp tích cực về một cộng đồng Hải quan ASEAN gắn kết như chủ đề ưu tiên của ASEAN năm 2024. Hải quan ASEAN quyết tâm cùng nhau hoàn thành mục tiêu tạo thuận lợi hơn nữa cho thị trường hàng hóa và cơ sở sản xuất chung của ASEAN, phục vụ lợi ích của cộng đồng gần 700 triệu dân, kiểm soát biên giới, góp phần tích cực hoàn thành mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế toàn cầu. Thực hiện mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại trong nội khối ASEAN cũng như với các đối tác quan trọng trong khu vực và thế giới, Hải quan ASEAN đã thực hiện lộ trình hài hòa hóa thủ tục hải quan chung, áp dụng biểu thuế chung, xây dựng và vận hành Cơ chế một cửa ASEAN trao đổi C/O điện tử mẫu D, tờ khai hải quan ASEAN, mở rộng trao đổi chứng từ thương mại với các đối tác thương mại ngoài ASEAN, vận hành Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN và bước đầu thực hiện Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên. Những thành tựu này góp phần đưa thương mại nội khối ASEAN tăng trưởng hàng chục lần và với các đối tác lên 3,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, chiếm 3,6% GDP toàn cầu. Ngoài mục tiêu tạo thuận lợi thương mại, nhiệm vụ kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại đảm bảo cho dòng chảy thương mại hợp pháp cũng không kém phần quan trọng. Nhận thức chung như vậy, Hải quan ASEAN đã triển khai có hiệu quả các Chiến dịch kiểm soát các loại hàng hóa có nguy cơ gian lận thương mại và ảnh hưởng đến an toàn, an ninh của cộng đồng. ÔNG NGUYỄN VĂN CẨN - TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM: "Muốn đi xa hãy đi cùng nhau" Hải quan Việt Nam vinh dự làm Chủ tịch Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33. Với cá nhân tôi, mỗi lần dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN đều mang lại tình cảm gắn bó, thân thiết như gia đình. "Muốn đi xa hãy đi cùng nhau" - giờ là lúc Hải quan ASEAN cùng nỗ lực vì chặng đường mới với các mục tiêu xa hơn trong hội nhập và kết nối, góp phần tạo dựng một nền kinh tế tương lai toàn diện, bền vững và chuyển đổi số cho tương lai như đã nêu tại Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 11. Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33, Hải quan Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy, giữ vai trò kết nối các nước thành viên để tiếp tục triển khai và hoàn thành các sáng kiến hợp tác quan trọng trong ASEAN vì mục tiêu xây dựng một Cộng đồng gắn kết, thể hiện vai trò, vị thế quan trọng của ASEAN đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực. ÔNG CHRIS HUMPHREY - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, HỘI ĐỒNG KINH DOANH EU - ASEAN: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài Từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU được triển khai thực hiện vài năm trước, chúng ta nhận thấy có sự tăng lên đáng kể trong thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU. Đây là một tín hiệu rất đáng khích lệ. Việt Nam xác định vị trí của mình là một quốc gia thương mại và hiện là một trong những quốc gia thương mại hàng đầu thế giới. Điều này là do Việt Nam tham gia vào nhiều FTA như CPTPP, RCEP và các FTA với các đối tác song phương. Việt Nam hiện trở thành 1 điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài, như xây dựng nhà máy sản xuất, trung tâm dịch vụ, xuất khẩu hàng hóa đi khắp thế giới. Không chỉ thương mại, mà lĩnh vực đầu tư cũng có sự tăng trưởng kể từ khi FTA Việt Nam - EU có hiệu lực. Việt Nam trở thành một trung tâm thương mại không chỉ ở châu Á mà trên thế giới, dựa trên những FTA như đã nói, lực lượng lao động trẻ năng động, cũng như vị trí địa lý thuận lợi.