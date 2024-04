(TBTCO) - Được tổ chức theo mô hình thể thao âm nhạc, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là đường đua bùng nổ cảm xúc, sự kết hợp hoàn hảo của marathon, giải trí và dàn line up tên tuổi.

Hé lộ dàn sao đỉnh cao tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024. Ảnh: T.L

Lần đầu tiên diễn ra tại Cần Thơ, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 là sự kiện thể thao âm nhạc hoành tráng, đáng mong chờ nhất tại Tây Nam Bộ.

Mang thông điệp “Music Makes You Move”, đường đua của VPBank Can Tho Music Night Run 2024 bừng lửa trong không khí ngập tràn âm nhạc. Ban tổ chức thiết lập các trạm âm nhạc đầy màu sắc, trình diễn đa dạng nhiều thể loại âm nhạc từ cổ điển, hiện đại hay dân gian đương đại mang đậm âm hưởng của miền sông nước Tây Nam Bộ.

Âm nhạc luôn đồng hành, hòa nhịp cùng các chân chạy trên cả chặng đua. Ở nơi vạch đích, âm nhạc tiếp tục được thắp lên bằng màn DJ bùng cháy chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng các runner. Trong không khí sôi động, thăng hoa cùng xúc cảm, runner tiếp tục được hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn gần khu vực Expo, hội tụ nhiều nghệ sĩ ban nhạc tên tuổi.

Là nghệ sĩ đầu tiên trình diễn tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam thần Isaac sẽ thổi bùng sức nóng sân khấu bằng bản hit quen thuộc được phối EDM mới lạ như “Mr Right”, “Tắt đèn”, “Anh sẽ về sớm thôi”, “Tôi đã quên thật rồi”,“Bống bống bang bang”.

Góp mặt tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, Long Nón Lá đến từ Bạc Liêu sẽ không làm khán giả thất vọng bởi màn trình diễn ấn tượng, lan tỏa năng lượng tươi mới, rộn ràng.

Sân khấu VPBank Can Tho Music Night Run 2024 tiếp tục thắp lửa với sự đổ bộ của rapper The Night và Jombie đến từ nhóm G5R Squad, tinh hoa nhạc rap miền Tây sông nước. Nhịp điệu sôi động, ca từ mộc mạc, luôn ca ngợi con người miền Tây hiên ngang, kiên cường sẽ đưa khán giả vào đến với những cảm xúc khó quên.

Trái ngược với những bản rap sôi động, nhóm nhạc Chilles lại dành sân khấu VPBank Can Tho Music Night Run 2024 khoảnh khắc sâu lắng, ngọt ngào với ca khúc chill chill như “Đại Lộ Mặt Trời”, “Mascara”, “Vùng ký ức”…

Sự xuất hiện của ca sĩ mặt nạ Myra Trần cũng khuấy đảo sân khấu VPBank Can Tho Music Night Run 2024. Với giọng ca đầy nội lực, lối trình diễn phóng khoáng, đầy năng lượng cùng những bản hit gắn liền với sự nghiệp của cô góp phần làm nên dạ tiệc âm nhạc.

Cộng hưởng với màn trình diễn đầy màu sắc của VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sân khấu được thiết kế trẻ trung, hiện đại. Sân khấu được lấy cảm hứng từ âm nhạc với điểm nhấn là chiếc tai nghe khổng lồ và hình ảnh cánh hoa thịnh vượng rực rỡ chuyển đi thông điệp về đêm nhạc quy mô, hoành tráng, giàu xúc cảm sẽ bồi đắp thêm những giá trị văn hóa, tinh thần thịnh vượng cho runner.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 chính thức khởi tranh vào ngày 13/4. Giải chạy sẽ thu hút khoảng 5000 runner, tranh tài ở 3 cự ly 5km, 10km, 21km. Cùng với âm nhạc, sức hấp dẫn của VPBank Can Tho Music Night Run là đường đua đạt tiêu chuẩn AIMS.

“Mặt đường, hệ thống chiếu sáng của giải VPBank Can Tho Music Night Run 2024 đạt chất lượng cao so với mặt bằng chung các giải chạy được tổ chức ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Đường chạy các cự ly tương đối phẳng, một vài cây cầu nhỏ, không quá dài như cầu Ninh Kiều, cầu Cái Khế và cầu Cồn Khương chắc chắn không thể làm khó được vận động viên 21km” - ông Phạm Tuấn, Giám đốc đường chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024 cho biết.

Công tác vận hành, chất lượng dịch vụ được chú trọng đảm bảo runner duy trì năng lượng hoàn thành PR mục tiêu. Ban tổ chức thiết lập các trạm tiếp nước và trạm y tế ở các cự ly: 5km sẽ có 3 trạm tiếp nước, 2 trạm y tế, 10km có 5 trạm tiếp nước, 3 trạm y tế (2 vòng lặp) và 21km có 9 trạm tiếp nước, 7 trạm y tế (2 vòng lặp). Bên cạnh đó, mỗi điểm đều có đầy đủ bàn dành riêng cho nước lọc, điện giải, trái cây để hỗ trợ chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho runner.

“Giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024 diễn ra vào giữa tháng 4, thời điểm toàn miền Nam đang vào mùa chuyển giao chuẩn bị bước sang mùa mưa nên nền nhiệt độ luôn cao hơn các tháng lân cận, dao động từ 31-32 độ kết hợp với độ ẩm cao sẽ là thách thức đối với các vận động viên tham gia giải. Do đó, các trạm tiếp nước được phân bổ hợp lý. Đặc biệt, ở cự ly 21km, 02 trạm tiếp nước và phun sương dành riêng cho cự ly này sẽ giúp runner hoàn thành được PR mục tiêu” - ông Phạm Thanh Tuấn chia sẻ thêm.