HNX công bố danh sách 54 doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa phát thông báo về danh sách các tổ chức phát hành công bố thông tin bất thường và báo cáo theo yêu cầu từ ngày 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023 có nội dung chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó các doanh nghiệp chủ yếu thuộc một số nhóm ngành như bất động sản, ngành năng lượng, ngành giáo dục và ngành nông nghiệp…

Trong danh sách có 34 doanh nghiệp bất động sản xây dựng, chiếm 64% tổng số doanh nghiệp giãn, hoãn nợ như: Hải Phát, Sacomreal, Danh Khôi, Gotec Land, Bất động sản Hà An, Apec Land Huế, Nam Land, Sunny World, Gotec Land…

Bên cạnh đó, danh sách này cũng bao gồm nhiều doanh nghiệp đang được giới đầu tư quan tâm do liên quan tới những lùm xùm chậm trả gốc, lãi trái phiếu như: Công ty cổ phần Anh ngữ Apax liên quan ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy); Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) liên quan ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings; hay Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...

Ảnh minh họa

Trong danh sách HNX công bố, hầu hết doanh nghiệp công bố báo cáo có nội dung chậm trả lãi cho trái chủ ở dạng báo cáo tuần. Ngoài ra, có 7 doanh nghiệp công bố báo cáo bất thường về tình hình chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), đến ngày 31/1/2023 chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào trong năm 2023. Điều này hoàn toàn trái ngược với cùng kỳ năm 2022 khi có 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và 16 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành lên tới 29.280 tỷ đồng. Các đợt phát hành được công bố trong tháng 1/2023 hầu hết đều được phát hành vào tháng 12/2022./.