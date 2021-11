Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại thực thi UKVFTA

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) về phòng vệ thương mại, có hiệu lực từ 15/12/2021.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về việc phê duyệt UKVFTA có hiệu lực từ ngày 1/5/2021, được kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội mới trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ UKVFTA cũng như chủ động bảo vệ sản xuất trong nước trong quá trình thực thi hiệp định, Bộ Công thương đang triển khai nội luật hóa các quy định của UKFTA như hướng dẫn chi tiết về quy tắc xuất xứ và lĩnh vực phòng vệ thương mại (PVTM).

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam -Anh 6 tháng đầu năm 2021 tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: TL

Trong đó, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 14/2021/TT-BCT và chỉ đạo Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) phối hợp với các hiệp hội và địa phương để triển khai các hoạt động phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu và có thể áp dụng thông tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế những rủi ro khi xuất khẩu hàng hóa sang Anh và Bắc Ai-len.

Nội dung về biện pháp PVTM được hướng dẫn bao gồm các biện pháp bảo vệ ngành sản xuất trong nước của các bên trong trường hợp có hành vi cạnh tranh không lành mạnh (phá giá/trợ cấp) hoặc do thực hiện nghĩa vụ tại hiệp định khiến hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến, dẫn đến thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

Theo Cục PVTM, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực châu Âu, do đó khi UKVFTA có hiệu lực sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam.

Tham gia UKVFTA, các doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu vào Anh như quần áo, giày dép - vốn là mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Theo cam kết của UKVFTA, nhiều mặt hàng của Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu không hạn ngạch hoặc có hạn ngạch, ngay lập tức hay theo lộ trình, khi xuất khẩu sang Anh như: cà phê, trái cây, túi xách, va ly, giày dép, hàng dệt may, thủy sản... Ở chiều ngược lại, rất nhiều hàng hóa của Anh cũng sẽ được miễn thuế nhập khẩu khi xuất vào Việt Nam.

Theo Bộ Công thương, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, kim ngạch hai chiều đã tăng lên nhanh chóng. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 2,88 tỷ USD, tăng 29,36% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, nhập khẩu của Việt Nam từ Anh trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 411,21 triệu USD, tăng 21,33% so với cùng kỳ năm 2020./.