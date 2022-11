Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vào các thị trường đã ký hiệp định thương mại

(TBTCO) - Hơn 300 doanh nghiệp xuất khẩu thuộc nhiều lĩnh vực, ngành hàng phía Nam và các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu, Hoa Kỳ đã tham dự hội thảo với chủ đề “Xuất khẩu vào các thị trường FTA - Giải bài toán phát triển bền vững”, do Bộ Công thương tổ chức sáng 18/11, tại TP. Hồ Chí Minh.

Các chuyên gia, diễn giả tham gia diễn đàn. Ảnh: Sơn Nam

Theo Bộ Công thương, đến nay Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán, ký kết 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó 3 FTA thế hệ mới là: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); FTA Việt Nam – EU (EVFTA); FTA Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) có phạm vi rộng lớn hơn, ngoài các cam kết về thương mại, dịch vụ và đầu tư, còn bao gồm cả các thể chế, pháp lý.

Các FTA được thực thi đã và đang tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế cũng như xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Sau 3 năm thực thi CPTPP, doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tận dụng và khai thác tương đối hiệu quả những lợi ích mang lại từ hiệp định. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của Việt Nam sang thị các trường này đạt 45,7 tỷ USD, tăng 18,1% so với năm 2020. Trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt 38,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2021 và Việt Nam ghi nhận xuất siêu sau 10 tháng đạt 4,4 tỷ USD.

Tương tự, sau hơn 2 năm thực thi EVFTA, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã ghi nhận kết quả khả quan. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - EU đạt 57,01 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 40,1 tỷ USD, tăng 14,2%; nhập khẩu 16,9 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2020. 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và EU đạt 52,5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó xuất khẩu đạt 39,7 tỷ USD, tăng 23,5%.

Tuy nhiên, cũng theo Bộ Công thương, để giải quyết những khó khăn khi vẫn nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn lúng túng, chưa tận dụng tối ưu được các ưu đãi nhất là FTA thế hệ mới tương đối mới và phức tạp. Các diễn giả và đại biểu đã trao đổi nhằm tạo cơ hội, phát huy lợi thế cho doanh nghiệp tham gia xuất khẩu; từ đó đưa ra các giải pháp và chính sách để hỗ trợ phát triển xuất khẩu bền vững cho doanh nghiệp vào các thị trường FTA trong thời gian tới./.