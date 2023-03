Trên 4 nghìn giải thưởng “Hóa đơn may mắn” được trao đến tay người tiêu dùng Tổng cục Thuế cho biết, tính đến cuối tháng 2/2023, số lượng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là 3,1 tỷ HĐĐT; trong đó, có 808 triệu HĐĐT có mã và 2,2 tỷ HĐĐT không mã. Thông tin thêm về chương trình “Hóa đơn may mắn”, Tổng cục Thuế cho biết, đến nay, 100% cục thuế đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn quý II - III/2022 và 54/63 cục thuế đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022. Theo đó, đã có 4.120 giải thưởng được trao đến tay người tiêu dùng.