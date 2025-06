Cung ứng điện đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tích cực, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Tuy nhiên, ngành điện đã cơ bản bảo đảm được việc cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đó là thông tin tại Cuộc họp về kế hoạch cung ứng điện 6 tháng cuối năm 2025 và xây dựng kế hoạch cung ứng điện năm 2026, thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì ngày 24/6.

Đảm bảo nguồn cung điện trong 6 tháng đầu năm

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương) cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống quốc gia (bao gồm điện mặt trời mái nhà) ước đạt 156,4 tỷ kWh, cao hơn 3,04% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 45% so với kế hoạch năm 2025 (347,5 tỷ kWh) được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 3300/QĐ-BCT ngày 15/12/2024.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, trong những ngày tháng 6, đặc biệt là vào 14 giờ ngày 2/6/2025, phụ tải điện khu vực Hà Nội đã đạt 5.558 MW, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng kỷ lục trong lịch sử phụ tải điện của Thủ đô. Trước áp lực rất lớn này, ngành điện Hà Nội đang tập trung cao độ để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục cho địa bàn.

Nguyên nhân chủ yếu là do nền nhiệt độ toàn quốc thấp hơn so với cùng kỳ và cả năm quá khứ, nhu cầu phụ tải không tăng cao như dự báo từ đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, công suất tiêu thụ lớn nhất của hệ thống điện quốc gia đạt 51.672MW ghi nhận vào ngày 2/6/2025, cao hơn 5,7% so với cùng kỳ năm 2024 (tính riêng miền Bắc công suất tiêu thụ lớn nhất tăng 2.632 MW lên 26.495 MW).

Cục trưởng Phạm Nguyên Hùng nhấn mạnh, cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm 2025 đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội do có sự chuẩn bị chi tiết từ việc xây dựng kế hoạch cho cả năm, từng quý và cho riêng mùa khô, đồng thời có sự cập nhật, điều chỉnh hàng tháng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Dự kiến tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong cả năm 2025 tăng cao. Ảnh: TL

Đối với kế hoạch cung ứng điện trong các tháng còn lại của năm 2025, theo báo cáo cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), dự kiến tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong cả năm 2025 ước đạt 331,4 tỷ kWh, tăng trưởng 7,39% so với năm 2024, ước đạt 95,4% so với kế hoạch năm 2025.

Ba kịch bản tăng trưởng nhu cầu điện trong năm 2026

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tích cực, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Tuy nhiên, toàn ngành đã cơ bản bảo đảm được việc cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội. Hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Các sự cố phát sinh được xử lý kịp thời, nhất là trong các thời điểm cao điểm về phụ tải điện...

Để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm điện cho năm 2025, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp chính như: Thứ nhất, chủ động kế hoạch vận hành, bảo dưỡng toàn hệ thống điện. Thứ hai, bảo đảm cung ứng đủ nhiên liệu cho phát điện. Thứ ba, tăng cường giám sát thời tiết, thủy văn và phối hợp vận hành hồ chứa. Thứ tư, chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó thường xuyên. Thứ năm, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thi công và vận hành các công trình điện trọng điểm. Thứ sáu, đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp về điện ngày 24/6.

Theo Cục Điện lực (Bộ Công thương), với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, phấn đấu tăng từ 8% năm 2025, mức tăng trưởng này được đặt ra cao hơn nữa từ năm 2026 trở đi nên nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp, người dân và cả nền kinh tế sẽ rất lớn. Do đó, cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng trong việc cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Ngoài ra, để bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030 và khoảng 7,5%/năm trong giai đoạn 2031 - 2050, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu phấn đấu điện thương phẩm năm 2030 đạt khoảng 500,4 - 557,8 tỷ kWh, định hướng năm 2050 đạt khoảng 1.237,7 - 1.375,1 tỷ kWh; công suất cực đại năm 2030 sẽ khoảng 89.655 - 99.934 MW và năm 2050 đạt khoảng 205.732 - 228.570 MW.

Do đó, cần xây dựng các kịch bản tăng trưởng nhu cầu điện trong năm 2026 để có phương án ứng phó phù hợp.

Cụ thể, kịch bản cơ sở tăng trưởng 10 - 12%, tương ứng với kịch bản tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7% và điều kiện thời tiết bình thường.

Kịch bản cao, tăng trưởng 13 - 14%, tương ứng với kịch bản tăng trưởng GDP cao hơn 7% và các đợt nắng nóng kéo dài.

Kịch bản cực đoan, tăng trưởng trên 15%, tương ứng với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên diện rộng./.