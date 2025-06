Nâng tầm gắn kết khi TKV và Vinachem hợp tác toàn diện

(TBTCO) - Ngày 20/6/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt triển khai các chủ trương nhằm phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trên tinh thần đó, hai tập đoàn đã thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện, lâu dài và chiến lược, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) có đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên tập đoàn và đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn. Cùng tham dự còn có các đồng chí trong Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các ban chuyên môn, đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) có đồng chí Phùng Quang Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn và đồng chí Nguyễn Hữu Tú – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc tập đoàn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban lãnh đạo tập đoàn, đại diện Hội đồng Thành viên, các ban tham mưu và một số đơn vị thành viên có liên quan.

Phát biểu tại cuộc thảo luận, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinachem - ông Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa TKV và Vinachem trong suốt thời gian qua. Hai bên đã đồng hành trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực dù không ít khó khăn, đặc biệt là về vốn và thị trường tiêu thụ. Ông đánh giá cao tinh thần phối hợp, sẻ chia giữa các đơn vị, góp phần đưa nhiều dự án đi vào vận hành hiệu quả, vượt công suất thiết kế. Đồng thời, ông bày tỏ kỳ vọng hai tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hợp tác và phát triển bền vững trong thời gian tới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và khách hàng.

Ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trong lĩnh vực hóa chất, được xây dựng trên nền tảng liên kết bền vững và chia sẻ chiến lược. Dù đối mặt nhiều thách thức như biến động thị trường, áp lực tiêu thụ hay chính sách vĩ mô, các bên đã nỗ lực vượt qua và duy trì ổn định. Ông kỳ vọng Vinachem sẽ nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm săm lốp đặc thù, ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo, phù hợp với đặc thù vận hành của ngành than, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và an toàn thiết bị.

Ông Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu.

Trong nền kinh tế công nghiệp, TKV là nhà cung cấp than lớn nhất Việt Nam. Trong khi đó, Vinachem có hệ thống công nghiệp hóa chất – phân bón rộng khắp, sử dụng than và khoáng sản làm nguyên liệu đầu vào. Chính vì vậy, sự liên kết chặt chẽ giữa hai tập đoàn sẽ giúp ổn định chuỗi cung ứng nguyên – nhiên liệu, đảm bảo hiệu quả sản xuất của cả ngành than – khoáng sản và công nghiệp hóa chất, phân bón, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Thỏa thuận hợp tác giữa TKV và Vinachem nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết giữa hai doanh nghiệp nhà nước lớn, trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh tương hỗ, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh và góp phần phát triển kinh tế đất nước. Mục tiêu hợp tác hướng tới việc tận dụng hiệu quả năng lực sản xuất, công nghệ và thị trường của mỗi bên, qua đó hình thành chuỗi giá trị công nghiệp bền vững trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và hóa chất. Phạm vi hợp tác bao trùm toàn bộ các lĩnh vực hoạt động có thế mạnh của hai bên, từ khai thác, chế biến và phân phối than, alumin, sản phẩm hóa chất cơ bản, phân bón, đến tư vấn thiết kế, logistics, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp. Về nguyên tắc, hai bên thống nhất hợp tác trên tinh thần bình đẳng, tự nguyện, cạnh tranh lành mạnh, tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm lợi ích hài hòa.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Vinachem và ông Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc TKV ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong nội dung cụ thể, TKV cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do Vinachem cung cấp, bao gồm các loại hóa chất cơ bản, các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, sản phẩm tiêu dùng như chất tẩy rửa, pin – ắc quy, săm lốp xe, đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến ứng dụng thương mại điện tử VinachemMart đến người lao động trong tập đoàn. Ngược lại, Vinachem sẽ ưu tiên sử dụng than do TKV khai thác trong nước, than pha trộn nhập khẩu và các loại than nhập khẩu khác, cũng như các dịch vụ kỹ thuật, tư vấn đào hầm lò, logistics của TKV phù hợp với nhu cầu.

Hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư, góp vốn trong các lĩnh vực như khai thác khoáng sản và sản xuất hóa chất, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo vệ môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn xanh trong hoạt động sản xuất. Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa TKV và Vinachem đã cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về việc tăng cường liên kết, nâng tầm mối quan hệ giữa các tập đoàn kinh tế nhà nước, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và phát triển xanh, hướng đến sự phát triển bền vững của nền công nghiệp quốc gia trong dài hạn.

Sự kiện ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện TKV – Vinachem là dấu ấn mới trong bức tranh liên kết giữa các Tập đoàn kinh tế nhà nước hùng mạnh. Đằng sau đó là niềm tin và kỳ vọng về một chuỗi giá trị công nghiệp mạnh mẽ, toàn diện, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đây là bước hợp tác chiến lược lâu dài, đặt dấu mốc quan trọng mở ra kỷ nguyên mới cho liên kết giữa ngành than – khoáng sản với công nghiệp hóa chất Việt Nam./.