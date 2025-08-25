HABECO - Dấu ấn sức bật Việt Nam tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 nhân dịp Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 - dấu mốc thiêng liêng ghi nhớ hành trình vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, HABECO vinh dự góp mặt tại Triển lãm thành tựu Đất nước 2025. Sự kiện quy mô quốc gia này sẽ tái hiện một cách sống động chặng đường vẻ vang của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và thôi thúc khát vọng vươn xa của mỗi người Việt.

Hưởng ứng không khí ngày hội non sông hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025), Triển lãm Thành tựu Đất nước là một trong những hoạt động chính trị - văn hóa quy mô lớn, nhằm tái hiện bức tranh đa diện về những thành tựu nổi bật nhất trên các lĩnh vực của đất nước.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội), quy tụ hàng trăm gian hàng của các bộ, ngành, địa phương và tập đoàn, doanh nghiệp lớn - những đơn vị tiêu biểu cho sức mạnh nội lực và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam.

Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong và tiêu biểu của ngành bia Việt Nam, HABECO vinh dự được góp mặt tại Triển lãm, khẳng định sứ mệnh “Gìn giữ tinh hoa, nâng tầm vị thế”. Trên hành trình 135 năm, HABECO tự hào mang đến hình ảnh Thương hiệu Quốc gia đầy kiêu hãnh đại diện cho sức bật Việt Nam trên hành trình hội nhập.

Tại đây, hành trình 135 năm của thương hiệu sẽ được tái hiện sống động, như một phần ký ức song hành cùng lịch sử đất nước, để mỗi khách tham quan có thể trải nghiệm, cảm nhận và tự hào trong không khí hào hùng của ngày Quốc khánh.

135 năm - Hành trình của một biểu tượng văn hóa Việt

Suốt hành trình 135 năm lịch sử và 67 năm phục hồi, xây dựng và phát triển, HABECO tự hào bởi những giai đoạn thăng trầm của HABECO luôn gắn với những giai đoạn lịch sử của đất nước. HABECO đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trở thành thương hiệu mạnh của Việt Nam, một biểu tượng văn hoá của Thủ đô và đất nước, được người tiêu dùng yêu mến, tin dùng.

Khởi nguồn từ mảnh đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Bia Hà Nội đem đến những sản phẩm vượt trội về chất lượng, mang trong mình câu chuyện văn hoá đậm đà và bản lĩnh sáng tạo của người Việt, gìn giữ những giá trị truyền thống nay đã thành di sản, để ngày một phát triển, vươn mình song hành cùng thời đại, xứng danh Thương hiệu Quốc gia đầy tự hào của Việt Nam.

Ngày 15/8/2025 đánh dấu mốc kỷ niệm 135 năm thành lập nhà máy Bia Hà Nội

Dấu ấn “Sức bật Việt Nam” của HABECO tại Triển lãm Thành tựu Đất nước

Tại triển lãm lần này, gian hàng của HABECO kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại với không gian sang trọng tái hiện các dấu mốc lịch sử của thương hiệu 135 năm lịch sử.

Thông tin về gian hàng triển lãm của HABECO tại Trung tâm triển lãm Quốc gia dịp Quốc Khánh 2/9:

● Vị trí gian hàng: Gian số 006.1 - Hall 4 - Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, Đông Anh, Hà Nội

● Thời gian triển lãm: 9:00 - 22:00 diễn ra từ ngày 28/08/2025 đến 05/09/2025

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, HABECO giới thiệu chuyến xe buýt di sản của Bia Hà Nội - một hành trình kết nối quá khứ và hiện tại. Từ các điểm đón tại trung tâm thành phố, chuyến xe buýt sẽ đưa quý khách hàng đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC nơi không gian “Sức bật Việt Nam” cùng hành trình 135 năm tinh hoa thương hiệu Việt đang sẵn sàng chờ bạn khám phá. Thông tin về việc đăng ký tham gia và các nội dung chi tiết khác sẽ được cập nhật trên Fanpage Bia Hà Nội.

Tại không gian triển lãm, HABECO giới thiệu chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng cho khách tham quan:

Khu vực I - Hành trình lịch sử 135 năm của Bia Hà Nội

Tại khu vực bức tường lịch sử, đại sứ thương hiệu sẽ giới thiệu về lịch sử của HABECO, chia sẻ những fact thú vị về thương hiệu để giúp khách mời hiểu hơn về một thương hiệu gắn bó với hành trình phát triển của Việt Nam.

Hành trình lịch sử 135 năm của Bia Hà Nội

Khu vực 2 - Quảng trường Bia Hà Nội thu nhỏ, tự hào thương hiệu quốc gia

Khách mời sẽ được mời chụp ảnh tại khu vực quảng trường dấu ấn lịch sử thương hiệu Bia Hà Nội lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam.

Quảng trường Bia Hà Nội thu nhỏ, tự hào thương hiệu quốc gia

Khu vực 3 - Trưng bày sản phẩm

Tại khu vực trưng bày sản phẩm, khách mời sẽ được PG giới thiệu về những sản phẩm đặc trưng của Habeco

Trưng bày sản phẩm

KHU VỰC 4 - THƯỞNG THỨC CÁC SẢN PHẨMCỦA HABECO

Khu vực 4 - Thưởng thức các dản phẩm của HABECO

Tại khu vực quầy bar trung tâm, mỗi khách hàng sẽ được mời thưởng thức những ly bia sảng khoái mát lạnh mà khách hàng mong muốn trải nghiệm: Bia Trúc Bạch, Hanoi Premium, Bia Hơi Hà Nội hoặc Bia Hà Nội.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành các hoạt động trải nghiệm, khách hàng sẽ được tham gia vòng quay may mắn để sở hữu những phần quà giới hạn đến từ HABECO

Thưởng thức các dản phẩm của HABECO

Khẳng định vị thế thương hiệu Quốc gia

Khởi nguồn từ năm 1890, trải qua hơn một thế kỷ, thương hiệu đã đồng hành cùng những đổi thay của Thủ đô và đất nước - từ những ngày sơ khai của công nghiệp Việt Nam, đến thời kỳ hội nhập, phát triển mạnh mẽ. Tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, hành trình ấy được tái hiện lại những dấu son lịch sử, đồng thời cảm nhận sức bật mới của một Thương hiệu Quốc gia đang vươn mình ra thế giới. Đây cũng là dịp để thương hiệu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới hàng triệu người tiêu dùng đã tin tưởng, đồng hành qua nhiều thế hệ.

HABECO luôn kiên định với sứ mệnh: “Giữ gìn tinh hoa - Nâng tầm vị thế”, tiếp tục nỗ lực trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt Nam đầy tự hào đại diện cho thời đại mới, là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ về một tinh thần cầu tiến, không ngại thay đổi tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Hãy cùng đến tham quan gian hàng HABECO tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, để cùng nhau nhìn lại hành trình phát triển đầy tự hào, cùng nâng ly vì một tương lai bền vững và “sức bật Việt Nam” mạnh mẽ hơn bao giờ hết./.