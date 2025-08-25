Việt Nam đang khẳng định vị thế trung tâm đổi mới và phát triển bền vững

(TBTCO) - Việt Nam đang nổi lên là một ứng viên sáng trên trường quốc tế trong thu hút FDI. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các lĩnh vực như sản xuất, bất động sản, công nghệ xanh và nghiên cứu khoa học... khẳng định vị thế nổi bật của Việt Nam như một trung tâm đổi mới và phát triển bền vững trong khu vực.

Vốn “rót” vào các ngành công nghệ cao gia tăng

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh doanh toàn cầu 2025 ngày 20/8, GS. Robert McClelland - Trưởng Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT nhấn mạnh, câu chuyện về dòng vốn FDI của Việt Nam quả thực mang tính bước ngoặt.

Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam đã thu hút hơn 21,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - mức cao nhất tính đến giữa năm kể từ năm 2009, bất chấp xu hướng suy giảm FDI toàn cầu. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các lĩnh vực như sản xuất, bất động sản, công nghệ xanh và nghiên cứu khoa học. Nhờ đó, Việt Nam đang khẳng định vị thế nổi bật như một trung tâm đổi mới và phát triển bền vững trong khu vực.

Các diễn giả thảo luận tại diễn đàn

Việt Nam cũng đang đứng trước ngưỡng chuyển mình: từ mô hình FDI dựa trên lợi thế chi phí sang mô hình dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ dòng vốn FDI vào năng lượng tái tạo, sản xuất công nghệ cao và dịch vụ số - những lĩnh vực không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn hướng tới phát triển bền vững và bao trùm.

Theo bà Trần Thị Hải Yến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, thông tin và hỗ trợ đầu tư phía Nam, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính​), trong thời gian qua, bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, tác động mạnh đến tất cả các nền kinh tế. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ và sự tăng trưởng khá toàn diện trên nhiều ngành, lĩnh vực; tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư, được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế quan tâm và đánh giá cao.

Bà Hải Yến cho biết, dòng vốn FDI vào Việt Nam trong vòng 6 năm qua vẫn tăng trưởng rất tích cực. Xét về lĩnh vực ngành nghề, lĩnh vực được nhà đầu tư ngoại “rót vốn” vào nhiều nhất là sản xuất chế biến, đặc biệt là vốn vào những ngành như điện, điện tử, công nghệ cao ngày càng gia tăng - điều này chứng minh những giải pháp thu hút FDI của Việt Nam là hết sức hiệu quả.

"Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã và đang không ngừng được cải thiện. Cộng đồng doanh nghiệp đều tin tưởng và đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật để phù hợp với tình hình mới" - bà Yến khẳng định.

Chính phủ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt

Việt Nam đang nổi lên là một ứng viên sáng trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định, hiện xếp thứ 32 toàn cầu, tăng từ thứ hạng 47 cách đây chỉ một thập kỷ.

Theo TS. Đặng Thảo Quyên - Chủ nhiệm cấp cao Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học RMIT Việt Nam, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là tín hiệu của một quá trình cải cách cấu trúc sâu rộng và động lực tăng trưởng bắt nguồn từ chuyển đổi trong tư duy của các doanh nghiệp. Bà Quyên lý giải: “Doanh nghiệp Việt không còn hài lòng với vai trò là nhà cung cấp phía sau hậu trường nữa. Họ đang học cách xây dựng giá trị thương hiệu, đầu tư cho tăng trưởng dài hạn và kể câu chuyện của mình trên sân khấu toàn cầu”. Sự chuyển mình này còn được củng cố bởi những bước đi chiến lược từ phía Chính phủ, bao gồm cam kết tăng trưởng xanh, nâng cao tính minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ dự án, đơn giản hóa quy định Khoảng cách giữa vốn đăng ký và vốn giải ngân FDI của Việt Nam từ đầu năm 2025 tới nay cho thấy nhu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ dự án, đơn giản hóa quy định và tăng cường hợp tác công - tư. Theo TS. Đặng Thảo Quyên, bước tiếp theo không chỉ là thu hút vốn mà cần định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực mang đến kết quả bền vững, bao trùm và tạo tác động mạnh mẽ. “Chúng ta đã thu hút được sự chú ý của thế giới, giờ là lúc phải tạo dựng niềm tin và duy trì niềm tin đó”- bà nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Hải Yến cho biết, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp quan trọng, quyết liệt nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên. Chẳng hạn, Chiến lược quốc gia về Hợp tác Đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 hướng tới mục tiêu vừa tăng số lượng vừa nâng cao chất lượng thu hút FDI, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế số; xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm đầu tư bền vững và có trách nhiệm; Ưu đãi đặc biệt cho công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; Thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư cho các dự án quy mô lớn; Tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm: công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch; Phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng...

Bà Yến cho biết thêm, Chính phủ đang đầu tư và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng logistics và vận tải khi chi tới 7% GDP (khoảng 36 tỷ USD vào năm 2025) để phát triển đường cao tốc, cảng biển, đường sắt và hệ thống tàu điện ngầm đô thị, nhằm hỗ trợ hạ tầng cho thu hút FDI trong thời gian tới. Cùng với đó, việc mở rộng mối quan hệ với các quốc gia có thế mạnh về công nghệ cao cũng là chính sách mà Việt Nam đang ưu tiên.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, Chính phủ đang tập trung đẩy mạnh tinh gọn bộ máy cũng như quy trình thủ tục đầu tư. Chiến lược quốc gia của Việt Nam từ nay tới 2030 sẽ tập trung tinh gọn, cải cách thể chế, hệ thống pháp lý minh bạch rõ ràng hơn, tập trung ưu tiên các chính sách ưu đãi để thu hút FDI chất lượng cao. “Trong thời gian vừa qua và sắp tới, Việt Nam không còn là quốc gia lao động giá rẻ nữa, mà tập trung vào những ngành nghề tạo giá trị gia tăng cao. Chúng tôi rất lạc quan và tự tin việc Chính phủ tập trung cải thiện nhân sự, tinh gọn bộ máy để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn”- bà Yến nhấn mạnh.