Doanh nghiệp thép hưởng lợi kép từ giá đầu vào giảm và nhu cầu nội địa phục hồi

(TBTCO) - Thị trường thép nội địa trong quý II ghi nhận đà hồi phục rõ nét nhờ tiêu thụ tăng mạnh, giá nguyên liệu đầu vào giảm và doanh nghiệp nội dần chiếm lại thị phần từ hàng nhập khẩu.

Theo phân tích mới nhất từ MBS Research, ngành thép trong quý II/2025 được dự báo sẽ khởi sắc rõ rệt nhờ nhu cầu nội địa gia tăng và hiệu ứng từ các chính sách phòng vệ thương mại. Ước tính, tổng sản lượng tiêu thụ thép trong nước sẽ đạt khoảng 7,1 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ, trong đó thép xây dựng và HRC chiếm khoảng 60% cơ cấu tiêu thụ.

Động lực tăng trưởng chính đến từ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh và nguồn cung bất động sản phục hồi tích cực, đặc biệt trong mùa cao điểm xây dựng của quý II. Riêng tiêu thụ thép xây dựng được kỳ vọng đạt 3,1 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng của Hòa Phát dự kiến tăng khoảng 15%.

Với HRC, chính sách áp thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời từ 19% đến 28% đã giúp thu hẹp đáng kể chênh lệch giá giữa hàng Trung Quốc và hàng nội địa từ mức 22% cùng kỳ xuống chỉ còn khoảng 50 USD/tấn. Nhờ đó, thép HRC sản xuất trong nước ngày càng cạnh tranh hơn so với hàng nhập khẩu.

Dự báo lợi nhuận sau thuế quý II/2025 của một số doanh nghiệp đầu ngành thép. Nguồn: MBS.

Theo Hòa Phát, tỷ trọng HRC nội địa sử dụng trong các doanh nghiệp tôn mạ đã tăng lên 40%, so với mức 15%–20% cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh tác động tích cực từ thuế CBPG, sự đóng góp thêm công suất từ nhà máy Dung Quất 2 cũng là yếu tố quan trọng giúp sản lượng tiêu thụ HRC trong quý II của HPG có thể đạt 2,2 triệu tấn, tăng 40% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, hoạt động xuất khẩu của ngành thép đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các biện pháp áp thuế CBPG của Mỹ và EU đối với sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam, bắt đầu từ cuối quý I.

“Chúng tôi dự báo sản lượng xuất khẩu toàn ngành quý II sẽ giảm khoảng 20% so với cùng kỳ, xuống còn 1,5 triệu tấn, gây áp lực lên các doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào kênh xuất khẩu, cả về giá bán và sản lượng tiêu thụ” – ông Lê Hải Thành, chuyên gia phân tích từ MBS cho biết.

Về mặt giá cả, thị trường thép nội địa trong quý II nhìn chung khá ổn định, nhờ nhu cầu duy trì ở mức cao và hưởng lợi từ chính sách CBPG. Giá thép xây dựng đi ngang so với cùng kỳ và nhích nhẹ 1% so với quý trước, trong khi giá HRC duy trì ổn định nhờ sản lượng tiêu thụ tăng mạnh.

Thị phần HRC nội địa cũng được cải thiện lên mức 65% từ khoảng 40% trước đó, do doanh nghiệp trong nước dần thay thế nguồn thép nhập khẩu. Theo chia sẻ từ Hoà Phát, nhu cầu tiêu thụ hiện cao hơn công suất sản xuất, và nhiều doanh nghiệp đã giải phóng được hàng tồn kho từ quý trước.

“Nhìn về nửa cuối năm, nhu cầu tiêu thụ tiếp tục là lực đẩy chính cho giá thép nội địa, bất chấp giá thép Trung Quốc chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng. Trong kịch bản khả quan, giá thép trong nước có thể tăng trở lại từ quý III nhờ tiêu thụ nội địa tích cực và áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc hạ nhiệt khi nước này cắt giảm sản lượng” – ông Thành nhận định.

Đáng chú ý, giá nguyên liệu đầu vào trong quý II tiếp tục giảm khi giá than và quặng sắt lần lượt hạ 4% và 3% so với cùng kỳ, do nguồn cung dư thừa từ Úc và Brazil trong bối cảnh Trung Quốc giảm sản xuất. Diễn biến này sẽ mang lại lợi thế lớn cho các nhà sản xuất thép như HPG, nhờ chi phí đầu vào giảm trong khi giá bán vẫn được giữ ổn định. Đối với các doanh nghiệp tôn mạ như Hoa Sen, giá HRC ổn định cũng tạo điều kiện thuận lợi để hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho từ các quý trước, góp phần cải thiện biên lợi nhuận gộp.

“Nhìn chung, toàn ngành thép được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự cải thiện về biên lợi nhuận trong quý II/2025, nhờ sự kết hợp giữa giá đầu vào giảm và nhu cầu tiêu thụ ổn định” – chuyên gia từ MBS nói.