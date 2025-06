Giá xăng dầu tăng mạnh chiều 19/6

(TBTCO) - Từ 15h00 ngày 19/6, liên Bộ Công thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng là từ 15h cùng ngày.

Theo đó, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 20.631 đồng/lít, tăng 1.169 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng RON95-III không cao hơn 21.244 đồng/lít, tăng 1.277 đồng/lít so với kỳ trước.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.156 đồng/lít, tăng 1.456 đồng/lít so với kỳ trước. Dầu hỏa không cao hơn 18.923 đồng/lít, tăng 1.412 đồng/lít so với kỳ trước. Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.643 đồng/kg, tăng 1.182 đồng/kg so với kỳ trước.

Ảnh: TL

Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng không được thực hiện sớm hơn 15h00 ngày 19/6/2025.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước đã tăng 4 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên giảm. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp nhất 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 14 lần, giảm 11 lần. Dầu diesel có 13 lần tăng, 11 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Bộ Công thương cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.