(TBTCO) - Bộ Công thương đánh giá, từ đầu năm đến nay, hàng hóa và giá cả thị trường trong nước tương đối ổn định, nguồn cung dồi dào, chủng loại đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân; không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa.

Thông tin tại cuộc Họp báo thường kỳ và gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) chiều 19/6, Bộ Công thương cho biết, các dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 với thời gian nghỉ khá dài nên sức tiêu thụ hàng hóa tăng trưởng, đặc biệt là nhóm du lịch, dịch vụ, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ.

Tính đến 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.851,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,8%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,4% (cùng kỳ tăng 5,4%). Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.182,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,5% tổng mức và tăng 8,2% so với cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ hàng hóa của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như sau: TP. Hồ Chí Minh tăng 8,6%; Hải Phòng tăng 8,4%; Cần Thơ tăng 7,7%; Hà Nội tăng 7,5%; Đà Nẵng tăng 7,4%,....

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động khó lường, tác động tới chuỗi cung ứng, giá cả nguyên vật liệu, tâm lý tiêu dùng và hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường trong nước đóng vai trò quan trọng, vừa là trụ cột ổn định tăng trưởng, vừa hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt khi thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

Bộ Công thương tổ chức họp báo chiều ngày 19/6.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 04/4/2025 về việc thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng năm 2025.

Bộ Công thương dự báo, 6 tháng cuối năm, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội trong bối cảnh biến động của địa chính trị và kinh tế thế giới diễn ra phức tạp, nhiều khó khăn thách thức.

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, trong thời gian tới ngành Công thương sẽ tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01, 02 và 25 của Chính phủ.

Đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các định hướng chiến lược đã được Bộ Chính trị nêu trong “bộ tứ chiến lược”, bao gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ-TW năm 2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025 đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân.../.