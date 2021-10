Các đợt IPO trong quý III đã huy động tổng cộng khoảng 94,6 tỷ USD, giảm hơn 26% so với quý II, khi hoạt động này "giảm tốc" trong mùa Hè và Mỹ thắt chặt hoạt động quản lý đối với các đợt IPO của các công ty Trung Quốc.

Một chiếc xe điện của XPeng bên ngoài Sàn giao dịch Chứng khoán New York trước thềm IPO.

Theo số liệu của công ty dữ liệu thị trường tài chính Refinitiv (Vương quốc Anh - Mỹ), hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên toàn cầu đã chậm lại trong quý III sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, nhưng số công ty lên sàn từ tháng 1-9/2021 vẫn là cao nhất kể từ thời điểm bong bóng công nghệ vào năm 2000.

Hơn 2.000 đợt IPO trên toàn cầu kể từ đầu năm đã huy động được số vốn cao kỷ lục 421 tỷ USD, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khi các công ty tư nhân đẩy mạnh niêm yết cổ phiếu sau khi mức định giá các công ty đã lên sàn tăng vọt.

Số đợt IPO nói trên bao gồm các đợt IPO của 486 công ty thâu tóm với mục đích đặc biệt (SPAC), với tổng số vốn huy động được là gần 128 tỷ USD.

Người phụ trách các thị trường vốn toàn cầu của ngân hàng Goldman Sachs Group Inc (Mỹ), David Ludwig cho rằng, sau khi hoạt động IPO qua các SPAC đạt kỷ lục trong quý I, thị trường này đã chững lại. Tuy nhiên, có những dấu hiệu ban đầu cho thấy thị trường đã bắt đầu bình thường hóa.

Trong số các đợt IPO đáng chú ý có đợt IPO tại New York của ứng dụng giao dịch cổ phiếu Robinhood Markets Inc với số tiền huy động được là 2,1 tỷ USD và đợt IPO của công ty phần mềm Krafton Inc của Hàn Quốc tại sàn giao dịch chứng khoán nước này với số tiền huy động được là trên 3,7 tỷ USD.

Đợt IPO lớn nhất cho đến thời điểm này của năm nay là của nền tảng video trực tuyến Kuaishou Technology Co Ltd của Trung Quốc với 5,4 tỷ USD./.

Theo TTXVN