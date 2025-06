Hoạt động mua lại trái phiếu tăng vọt trong tháng 5 với lực kéo từ bất động sản

(TBTCO) - Không chỉ phát hành sôi động, hoạt động mua lại trái phiếu trong tháng 5 cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhờ động lực từ nhóm bất động sản. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng và áp lực đáo hạn vẫn là điểm nghẽn lớn của thị trường trong nửa cuối năm.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5 tiếp tục cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Theo phân tích từ FiinRatings, tổng giá trị phát hành trong tháng đạt khoảng 54.500 tỷ đồng, tương ứng 53 lô phát hành – tăng 11,7% so với tháng trước và tăng mạnh 79,1% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, hoạt động phát hành riêng lẻ chiếm ưu thế khi tăng 23,9% so với tháng trước, trong khi không ghi nhận thêm thương vụ phát hành công khai nào.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng lượng phát hành đạt mức 126.100 tỷ đồng, cao hơn 59,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự khởi sắc trở lại của thị trường sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố vĩ mô và chính sách.

Về lãi suất, trái phiếu phát hành bởi nhóm tổ chức tín dụng duy trì mức trung bình khoảng 5,5% với kỳ hạn bình quân 4,1 năm. Ngược lại, nhóm phi ngân hàng ghi nhận mức lãi suất trung bình cao hơn đáng kể, lên tới 11,2%, với kỳ hạn ngắn hơn, khoảng 3,2 năm. Điều này phản ánh rõ sự khác biệt về rủi ro và kỳ vọng của thị trường đối với từng nhóm nhà phát hành.

Trong tháng 5, dù nhóm tổ chức tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, các doanh nghiệp phi ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu gia tăng hiện diện khi chiếm khoảng 31,4% tổng giá trị phát hành. Những cái tên đáng chú ý có thể kể đến như VinFast với 5.000 tỷ đồng, Vingroup phát hành 4.000 tỷ đồng với lãi suất dao động từ 12% đến 12,5%, hay bất động sản Việt Minh Hoàng với 3.470 tỷ đồng ở mức lãi suất 8,3%.

Tuy vậy, mức tăng trưởng của nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng vẫn còn tương đối khiêm tốn, một phần do môi trường lãi suất thấp khiến doanh nghiệp ưu tiên kênh vay ngân hàng, thể hiện qua số liệu tăng trưởng dư nợ tín dụng bất động sản đã tăng khoảng 20% so với cuối năm 2024.

Song song với đà phát hành, hoạt động mua lại trái phiếu trong tháng 5 cũng diễn ra sôi động, đạt khoảng 18.900 tỷ đồng – tăng 53,3% so với tháng trước và tăng 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, động lực chính đến từ nhóm bất động sản với tỷ trọng 53,2%, tiếp theo là nhóm tổ chức tín dụng chiếm 45,6%.

Thị trường cũng ghi nhận áp lực đáo hạn đáng kể trong 7 tháng cuối năm với tổng giá trị lên tới 146.100 tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản chiếm tới 50%, tổ chức tín dụng chiếm 24% và thương mại – dịch vụ chiếm 9%. Cùng lúc, rủi ro tín dụng vẫn chưa hạ nhiệt khi tháng 5 ghi nhận thêm 3.950 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp gặp vấn đề – tăng 63% so với tháng trước.

Ngoài các doanh nghiệp bất động sản đã quen thuộc trong danh sách trì hoãn nghĩa vụ, một doanh nghiệp thương mại dịch vụ mới cũng góp mặt với khoản trái phiếu trị giá 103,6 tỷ đồng được xử lý theo phương án giãn/hoãn thanh toán.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trong tháng 5 đạt gần 115.200 tỷ đồng - tăng 9,7% so với tháng trước, đưa mức giao dịch trung bình lên 5.760 tỷ đồng/ngày, cao nhất kể từ cuối quý I năm nay. Ngân hàng và bất động sản tiếp tục là hai nhóm ngành dẫn dắt thanh khoản, chiếm lần lượt 54,7% và 27,9% tổng giao dịch.

Đáng chú ý, giao dịch trái phiếu ngân hàng trong tháng tăng mạnh 46,7%, đạt hơn 63.000 tỷ đồng, trong khi nhóm bất động sản lại giảm 16,7%, chỉ đạt hơn 32,1 nghìn tỷ đồng. Sự phân hóa này phản ánh kỳ vọng khác biệt của nhà đầu tư đối với từng lĩnh vực trong bối cảnh thị trường đang tìm lại quỹ đạo ổn định.