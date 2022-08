Hơn 50% giải thưởng quốc tế IBA Stevie Awards 2022 của doanh nghiệp Việt đến từ các sản phẩm công nghệ của Viettel

(TBTCO) - Ngày 18/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với Cục Công nghiệp An ninh (Bộ Công an) và các bộ, ngành hữu quan tổ chức khai mạc “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH) – Thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ, tòa nhà thông minh năm 2022”.