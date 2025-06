Sáng sớm ngày 14/6, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.975 VND/USD giảm 15 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,14 điểm, tăng 0,22%.

Tỷ giá USD hôm nay (14/6): “Chợ đen” tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 23.777 VND/USD - 26.173 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh tăng. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.833 - 26.223 VND/USD tăng 13 VND cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.833 VND 26.223 VND Vietinbank 25.853 VND 26.223 VND BIDV 25.863 VND 26.223 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.398 VND – 30.282 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.271 VND 30.815 VND Vietinbank 29.629 VND 30.884 VND BIDV 29.608 VND 30.860 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 166 VND – 183 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 174,68 VND 185,77 VND Vietinbank 178,49 VND 186,49 VND BIDV 178,08 VND 185,93 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 14/6 giảm 80 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch ngày 13/6, giao dịch quanh mốc 26.176 - 26.296 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 98,14 điểm, tăng 0,22%.

Đồng USD đã tăng giá so với các đồng tiền chính, bao gồm EUR và Yên Nhật, khi các thị trường tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Đồng USD tăng 0,3% lên mức 143,88 so với Yên Nhật và tăng 0,1% lên 0,8110 so với Franc Thụy Sĩ, với đồng bạc xanh đang trên đà chấm dứt chuỗi 2 phiên giảm liên tiếp so với các đồng tiền trú ẩn an toàn. Tuy vậy, đồng USD vẫn đang hướng đến mức giảm hàng tuần so với cả Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ, trong bối cảnh thị trường lo ngại về các mức thuế quan do ông Trump đề xuất.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,4% xuống còn 1,1539 so với đồng USD, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên, EUR vẫn đang hướng đến tuần tăng thứ 2 liên tiếp so với đồng USD.