Sáng sớm ngày 13/6, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.990 VND/USD tăng 8 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,85 điểm, giảm 0,78%.

Đồng USD tiếp tục ghi nhận đà giảm mạnh. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 23.791 VND/USD - 26.189 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh tăng. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.820 - 26.210 VND/USD tăng 10 VND cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.820 VND 26.210 VND Vietinbank 25.703 VND 26.213 VND BIDV 25.850 VND 26.210 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.344 VND – 30.223 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.211 VND 30.811 VND Vietinbank 29.299 VND 31.009 VND BIDV 29.560 VND 30.807 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 165 VND – 182 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 174,54 VND 185,63 VND Vietinbank 177,26 VND 186,96 VND BIDV 177,86 VND 185,69 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 13/6 giảm 16 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch ngày 12/6, giao dịch quanh mốc 26.256 - 26.356 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 97,85 điểm, giảm 0,78%.

Đồng USD tiếp tục ghi nhận đà giảm mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu, chịu ảnh hưởng từ một loạt các yếu tố vĩ mô: Kỳ vọng Fed giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị, dữ liệu lạm phát tại Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, cũng như diễn biến trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Ngược lại, đồng EUR tăng vọt lên mức cao nhất gần bốn năm so với đồng USD. Đồng bạc xanh cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng so với Franc Thụy Sĩ và mức thấp nhất trong khoảng một tuần so với đồng Yên.

Đồng USD giảm hơn 1% xuống còn 0,8114 Franc Thụy Sĩ, sau khi có lúc chạm đáy 0,8104 - mức thấp nhất kể từ ngày 22/4. Đồng bạc xanh cũng giảm 0,7% xuống còn 143,59 Yên Nhật, từng có lúc chạm mức thấp nhất trong một tuần.

Đồng EUR đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2021 so với đồng USD, lên tới 1,1632 USD/EUR và cuối phiên ghi nhận tăng 0,8% ở mức 1,1576.