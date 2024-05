Hơn 78 triệu cổ phiếu của Gạo Trung An được giao dịch trên UPCoM từ 31/5

(TBTCO) - Hơn 78 triệu cổ phiếu của Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã ck: TAR) được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 31/5/2024.

Cụ thể, 78,3 triệu cổ phiếu TAR sẽ giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 31/5 với giá tham chiếu là 6.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng gần 478 tỷ đồng. Đây cũng là giá kết phiên giao dịch cuối cùng trên HNX của mã này.

TAR bị huỷ niêm yết vào ngày 21/5 do báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 bị tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến. Ảnh: CafeF.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, cổ phiếu TAR giảm 31%, khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt khoảng 320.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện trên sàn chứng khoán, cổ phiếu này vẫn đang trong diện bị hạn chế giao dịch theo quyết định ngày 25/10/2023 của HNX. Nguyên nhân là công ty chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2023. Theo đó, TAR chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần (phiên 31/5 rơi vào thứ Sáu).

Về tình hình kinh doanh, tại báo cáo tài chính quý I/2024, doanh thu của TAR giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 897 tỷ đồng xuống còn 715 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của TAR là 2,7 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước. TAR cho biết , nguyên nhân là chi phí sản xuất ở công ty con tăng cao hơn so với cùng kỳ./.