FDI vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế đầu năm Mặc dù tổng vốn FDI vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 91,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, xét về tổng thể, FDI vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế những tháng đầu năm. ​​​​​​Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đăng ký FDI vào Việt Nam đạt 14,03 tỷ USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ 2021 (đạt 15,27 tỷ USD). Tuy giảm 8,1% nhưng nếu phân tích chi tiết thì vẫn thấy xu hướng tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài. Bởi trong quý I/2021 có 2 dự án tỷ đô đăng ký mới gồm Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore), tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD và Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD. Vì vậy, nếu loại trừ yếu tố đột biến trong quý I/2021 (loại trừ 4,41 tỷ USD của 2 dự án tỷ đô cấp mới) thì tổng vốn đăng ký FDI 6 tháng đầu năm 2022 vẫn tăng 29,2% so với 6 tháng đầu năm 2021. Một điểm sáng nữa trong thu hút FDI 6 tháng đầu năm là vốn đăng ký tăng thêm của các nhà đầu tư nước ngoài tăng 65,6% (đạt 6,82 tỷ USD). Đồng thời vốn đầu tư thực hịện của khu vực FDI đạt gần 10,1 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2022. Theo Tổng cục Thống kê, các chỉ số này phản ánh rõ nét xu hướng chung của sự phục hồi mạnh của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư nước ngoài. Số liệu thu hút FDI cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn coi Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, khi Việt Nam thực hiện các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và chủ trương mở cửa trở lại nền kinh tế sau gần hai năm hạn chế bởi dịch Covid-19.