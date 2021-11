HOSE: Tháng 10, VN-Index lập đỉnh mới, thanh khoản lấy lại đà tăng

(TBTCO) - Trong tháng 10, chỉ số VN-Index đã tăng trưởng tích cực và chính thức lập đỉnh mới, cao nhất kể từ ngày thị trường thành lập. Bên cạnh đó, thanh khoản sàn HOSE cũng quay lại đà tăng điểm, với giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 5,94% so với tháng trước.

VN-Index thiết lập mức cao nhất trong 21 năm

Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10/2021, chỉ số VN-Index thiết lập đỉnh lịch sử mới với 1.444,27 điểm, cao nhất trong 21 năm qua, tăng 7,62% so với tháng trước, tăng 30,84% so với đầu năm; VNAllshare đạt 1.477,13 điểm, tăng 7,11% so với tháng trước và tăng 43,08% so với đầu năm; VN30-Index đạt 1.532,35 điểm, tăng 5,41% so với tháng trước và tăng 43,11% so với đầu năm.

Các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng cao trong tháng này, trong đó nổi bật: ngành hàng dịch vụ tiện ích (VNUTI) tăng 16,20%, ngành công nghiệp (VNIND) tăng 15,35% và ngành bất động sản (VNREAL) tăng 12,09% so với tháng trước.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 10 quay lại đà tăng với giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt khoảng 22.139 tỷ đồng và 729,2 triệu cổ phiếu, tăng 5,94% về giá trị và tăng 2,68% về khối lượng so với tháng trước.

Trong tháng, tổng giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu lần lượt đạt khoảng 464.925 tỷ đồng và 15,31 tỷ cổ phiếu, tăng lần lượt 11,24% về giá trị và tăng 7,81% về khối lượng so với tháng 09.

Cũng theo HOSE, trong tháng 10, tổng khối lượng giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW) đạt hơn 514,5 triệu CW với giá trị giao dịch đạt trên 1.038 tỷ đồng. Thanh khoản giao dịch của CW tăng với giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch bình quân lần lượt đạt hơn 49 tỷ đồng và 24,5 triệu CW, tương ứng tăng 14,46% về giá trị và 28,38% về khối lượng bình quân so với tháng trước. Kể từ ngày đầu tiên chính thức giao dịch, đã có 456 mã CW trên 27 cổ phiếu cơ sở của 10 tổ chức phát hành được niêm yết và giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 68.019 tỷ đồng, chiếm 7,32% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị trên 5.751 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 50.431 tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa trên HOSE tăng 9,08% so với tháng trước

Trong tháng 10, trên HOSE có 1 mã cổ phiếu SHB thực hiện chuyển giao dịch từ HNX sang HOSE và 44 mã chứng khoán niêm yết mới, gồm: 1 mã chứng chỉ quỹ đóng FUCTVGF3, 1 mã chứng chỉ quỹ ETF FUEIP100 và 42 mã CW.

Quy mô thị trường trên HOSE tính đến hết ngày 29/10/2021, có 532 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 402 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 08 mã chứng chỉ quỹ ETF, 98 mã chứng quyền có bảo đảm và 21 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 115,46 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,08% so với tháng trước, đạt khoảng 89% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành).

Chỉ số VN-Index lập đỉnh mới và dòng tiền đã tích cực trở lại.

Đến hết tháng 10, trên HOSE đã có 45 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, tăng 15% số lượng công ty so với tháng trước, trong đó có 5 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm: Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty CP Vinhomes (VHM), Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và Tổng Công ty CP Khí Việt Nam (GAS).

Theo kế hoạch tháng 11 này, HOSE sẽ đón nhận thêm 2 doanh nghiệp là Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (mã Ck: ORS) và Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã Ck: NHT). ORS sẽ niêm yết trên HOSE vào ngày 4/11/2021 với số lượng cổ phiếu niêm yết là 200 triệu cổ phiếu và giá tham chiếu là 28.300 đồng/cổ phiếu. NHT dự kiến niêm yết vào ngày 10/11/2021 với số lượng cổ phiếu niêm yết là hơn 15,4 triệu cổ phiếu và giá tham chiếu là 36.750 đồng/cổ phiếu./.