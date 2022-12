HƯỚNG DẪN BÍ QUYẾT GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH HIỆU QUẢ

(TBTCO) - Năm 2022, giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2022 ước đạt gần 17 tỷ USD, tăng 6,1% so với năm 2021. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2022 ước đạt 2,82 tỷ USD, tăng 4,1% so với 2021. Như vậy, giá trị xuất siêu lâm sản ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ.