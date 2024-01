(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới công bố, ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 ở mức 6%. Năm 2023 được dự báo tăng trưởng là 5,2% so với dự báo trước đó là 5,8% (dự báo vào tháng 9/2023). ADB cũng dự báo các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương tăng trưởng trong năm 2023 là 4,9%, so với mức dự báo trước đó là 4,7% (trong tháng 9/2023); tăng trưởng ở mức 4,8% trong năm 2024.