Khai mạc triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam - Pháp.

(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá thành công chuyên án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 13 xe ô tô các loại là tang vật của vụ án.