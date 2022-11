Thanh khoản thị trường trên HOSE giảm gần 15% Thông tin từ HOSE, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10/2022, chỉ số VN-Index đạt 1.027,94 điểm, giảm 9,2% so với tháng 9 và giảm 31,39% so với cuối năm 2021. Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 10 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 11.449 tỷ đồng và 548,13 triệu cổ phiếu, tương ứng giảm 14,53% về giá trị bình quân nhưng tăng gần 4% về khối lượng bình quân so với tháng 9. Tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch trong tháng đạt 11,51 tỷ cổ phiếu với giá trị giao dịch đạt 240.446 tỷ đồng, tương đương tăng 9% về khối lượng và giảm hơn 10% về giá trị giao dịch so với tháng 9.