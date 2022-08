Khởi công vành đai 4 vùng Thủ đô vào năm 2023

(TBTCO) - Chiều ngày 17/8/2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đồng chỉ trì hội nghị phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an trong lĩnh vực thuế, hải quan, an ninh tài chính.