Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu

(TBTCO) - Thanh khoản trái phiếu chính phủ ghi nhận sự sụt giảm trong tuần qua, nhưng khối ngoại vẫn giữ nhịp mua ròng, với tổng giá trị từ đầu năm đến nay đạt khoảng 2.098 tỷ đồng.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ ngày 31/3 - 4/4 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ tiếp tục diễn ra sôi động.

Cụ thể, trong phiên gọi thầu ngày 2/4 vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 14.000 tỷ đồng trái phiếu ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Trong đó, khối lượng phát hành lớn nhất tập trung vào kỳ hạn 10 năm với 12.500 tỷ đồng, tiếp theo là các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm, mỗi kỳ hạn ở mức 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả đấu thầu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi các kỳ hạn 5 năm và 15 năm đều không ghi nhận lô trúng thầu nào. Trong khi đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm được phân phối thành công 50% khối lượng chào bán, còn kỳ hạn 30 năm đạt tỷ lệ trúng thầu 12%. Về mặt lãi suất, kỳ hạn 30 năm giữ nguyên so với phiên trước đó, trong khi lãi suất trúng thầu trái phiếu 10 năm tăng nhẹ 2 điểm cơ bản, lên mức 2,98%/năm.

Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 2/4, Kho bạc Nhà nước đã huy động được gần 116.750 tỷ đồng trái phiếu chính phủ với các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 23,4% so với kế hoạch phát hành 500.000 tỷ đồng trong cả năm. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng áp đảo với giá trị phát hành lên đến 107.649 tỷ đồng, tiếp theo là kỳ hạn 5 năm với 4.200 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 15 năm xếp thứ ba với tổng giá trị 3.040 tỷ đồng.

Trong tuần từ 7/4 -11/4, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục tổ chức đấu thầu 11.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, chia đều cho các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm, với khối lượng chào bán lần lượt là 500 tỷ đồng cho các kỳ hạn ngắn và dài, và 10.000 tỷ đồng tập trung ở kỳ hạn 10 năm.

Trên thị trường thứ cấp, hoạt động giao dịch có phần sụt giảm so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trong tuần qua đạt 59.106 tỷ đồng, trong đó giao dịch outright chiếm khoảng 82% tổng giá trị giao dịch. Giá trị giao dịch outright trung bình mỗi ngày đạt 9.678 tỷ đồng, giảm 36,6% so với tuần trước đó. Giao dịch repo cũng giảm mạnh, với mức trung bình ngày đạt 2.144 tỷ đồng, thấp hơn 45,6% so với kỳ trước.

Về hoạt động của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mua ròng khoảng 78 tỷ đồng trong tuần qua. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, giá trị mua ròng của khối ngoại đạt khoảng 2.098 tỷ đồng./.