Thái Bình:

Khởi tố 2 đối tượng về hành vi sản xuất, kinh doanh quần áo giả nhãn hiệu

(TBTCO) - Theo Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 27/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.V.Đ và bà N.T.Q về hành vi sản xuất, kinh doanh quần áo xâm phạm nhãn hiệu The North Face được bảo hộ tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 14/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC 03), Công an tỉnh Thái Bình đồng loạt kiểm tra kho tập kết hàng hóa tại Lô số 05-A7, khu tái định cư, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình và 2 xưởng may gia công tại thôn Cao Mại, xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và tại thôn Bát Cấp Đông, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình thu giữ hàng hóa tại 2 kho hàng. Ảnh: CTV Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số tang vật gồm 10.499 sản phẩm quần áo; 399 kg phụ liệu may mặc; trên 4 tấn vải cuộn; 21 kg thân áo; 1,5 kg tem nhãn rời; 0,6 kg cúc áo; 2 kg dây khóa kéo, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng và tạm giữ toàn bộ máy móc, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất tại 2 xưởng may. Trong đó, tại kho tập kết hàng hóa tại Lô số 05-A7, khu tái định cư, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, lực lượng chức năng phát hiện và đã tạm giữ trên 8.500 áo khoác gắn nhãn hiệu The North Face và hình, trên 900 chiếc quần gắn nhãn hiệu The North Face và hình, giá trị lô hàng gần 1,2 tỷ đồng. Tại kho hàng, lực lượng chức năng còn phát hiện gần 400 kg phụ liệu may mặc cùng trên 2,5 tấn vải cuộn các loại không có hóa đơn, chứng từ có trị giá gần 110 triệu đồng. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và kho tập kết hàng hóa cùng 2 xưởng may trên thuộc sở hữu của ông N.V.Đ (địa chỉ lô số 50-A9, khu tái định cư, tổ 22, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) làm chủ. Theo ông Nguyễn Văn Nghiên - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình, quá trình làm việc lực lượng chức năng đã xác định, ông N.V.Đ đã có các hành vi vi phạm như buôn bán, tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, sản xuất vật phẩm mang nhãn hiệu giả mạo. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 24/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc vi phạm và tang vật vi phạm sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Thái Bình để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Vân