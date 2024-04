(TBTCO) - Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) vừa có yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Ảnh minh họa

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi sở GTVT các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2024.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các sở GTVT thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; Tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, tại các đường ngang đường sắt; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn; rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu trên các tuyến đường.

Tăng cường giám sát, kiểm tra "xe dù, bến cóc"

Các Sở GTVT cũng có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng nhiều "xe dù, bến cóc", xe quá tải hoạt động để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định.

Chỉ đạo các bến xe xây dựng và tổ chức kế hoạch phục vụ vận tải khách, huy động phương tiện chuyển tải khách của các xe bị xử lý vì chở khách quá tải; Hướng dẫn, hỗ trợ, ưu tiên hành khách ra, vào bến được thuận tiện trong mua vé; Sử dụng các hình thức bán, đặt vé trực tuyến và qua điện thoại; Niêm yết công khai và có biện pháp phòng chống đầu cơ, buôn bán vé, không để tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Các bến xe cũng phải thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện ra, vào bến; Kiểm tra, kiểm soát, không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật xuất bến; Phối hợp với các lực lượng công an, cảnh sát, thanh tra giao thông, chính quyền địa phương lên phương án hành động đảm bảo an ninh trật tự.

Liên quan đến đơn vị kinh doanh vận tải, các sở GTVT chỉ đạo doanh nghiệp trên địa bàn bố trí đủ số lượng phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ; Đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện; Không để lái xe, nhân viên phục vụ trên xe vi phạm thời gian lái xe liên tục, điều khiển phương tiện khi có nồng độ trong máu và hơi thở; truyền dẫn đầy đủ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, từ camera đúng quy định; Kịp thời chấn chỉnh những hành vi gây mất an toàn giao thông của lái xe.

Không tăng giá cước vận tải

Đặc biệt, doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan; Ưu đãi về giá vé cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật.

Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng trong kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, người điều khiển phương tiện; Công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn xảy ra.

Hà Nội công bố 3 số điện thoại đường dây nóng dành cho vận tải

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong đợt cao điểm dịp nghỉ lễ sắp tới, Sở GTVT Hà Nội giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bằng xe buýt xây dựng kế hoạch phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ, kịp thời giải toả lượng khách tăng cao vào các ngày cao điểm tại các bến xe khách.

Các đơn vị vận tải khách bằng xe taxi có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận trực tổng đài đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách; cử cán bộ trực và kịp thời thông tin cho các phương tiện để phục vụ hành khách, đề nghị không bỏ trực; có trách nhiệm thông tin lại cho hành khách việc có hay không có xe phục vụ, không để hành khách phải chờ đợi, bức xúc.

Các đơn vị khai thác bến xe xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ kịp thời đáp ứng khi cần thiết, huy động tối đa khả năng phương tiện phục vụ trong dịp nghỉ lễ.

Với các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định, Sở GTVT Hà Nội nghiêm cấm bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng. Doanh nghiệp nào cố tình bỏ chuyến và nốt, cơ quan quản lý tuyến sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật xử lý theo quy định.

Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách cao trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), 30/4 và 1/5 để tăng giá ở mức cao, thu cao hơn mức giá kê khai và lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh.

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng, du lịch có kế hoạch bố trí xe dự phòng nhằm bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân (kể cả khi lưu lượng khách gia tăng dịp nghỉ lễ); chỉ đạo bộ phận theo dõi an toàn giao thông túc trực 24/24 giờ thường xuyên giám sát kịp thời nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, tuân thủ quy tắc giao thông./.