Tỷ giá USD hôm nay (2/5): “Chợ đen” giảm nhẹ chiều mua vào, tăng giá chiều bán

Ngày 2/5, các ngân hàng trong nước ngừng giao dịch vì đang trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 100,18 điểm, tăng 0,71%.

Tỷ giá USD hôm nay (2/5): Thế giới tiếp đà tăng, vượt mốc tâm lý 100. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

Do đang trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, nên tỷ giá tại các ngân hàng công bố là thời điểm trước kỳ nghỉ lễ.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.790 VND 26.180 VND Vietinbank 25.670 VND 26.180 VND BIDV 25.800 VND 26.160 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.033 VND – 29.879 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 28.797 VND 30.445 VND Vietinbank 28.798 VND 30.508 VND BIDV 29.152 VND 30.417 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 167 VND – 184 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 175,59 VND 187,18 VND Vietinbank 178,74 VND 188,44 VND BIDV 178,74 VND 187,04 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 1/5 giảm 5 VND ở chiều mua và tăng 15 VND ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 30/4, giao dịch quanh mốc 26.405 - 26.505 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 100,18, tăng 0,71%

Đồng USD tiếp tục phục hồi vào phiên giao dịch vừa qua, nhờ một số hoạt động mua vào sau khi bị bán tháo quá mức vào tháng trước, trong bối cảnh các nhà đầu tư lạc quan hơn về các thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và các đối tác thương mại của mình.

Trong khi đó, đồng Yên giảm khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hạ dự báo tăng trưởng do thuế quan của Mỹ và giữ nguyên lãi suất. Đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần so với đồng bạc xanh. Theo đó, đồng bạc xanh tăng 1,7%, đạt mức 145,52 yên, hướng đến mức tăng ngày lớn nhất kể từ tháng 11/2024.

So với đồng EUR, đồng Yên cũng giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng, với đồng tiền chung này tăng 1,4% so với đồng Yên, đạt mức 164,29 Yên. Đồng EUR đang trên đà tăng ngày lớn nhất so với đồng Yên trong 2 tháng.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng EUR đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần so với đồng bạc xanh và chốt phiên giao dịch giảm 0,4% xuống còn 1,1286 USD. Đồng Bảng Anh cũng giảm 0,4%, xuống mức 1,3284 USD.