Kinh doanh ảm đạm, chênh lệch doanh thu sau soát xét của DIG giảm 187 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo soát xét bán niên của Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (mã Ck: DIG), doanh thu của Công ty giảm 23%, tương ứng với 187 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh của DIG trong nửa đầu năm ảm đảm khi lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 4 tỷ đồng, tương ứng 2% kế hoạch năm đề ra.

Theo báo cáo, DIG ghi nhận doanh thu 635 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại giảm 187 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Thuyết minh giữa 2 báo cáo cho thấy, doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản của DIG đã giảm hơn 77% sau soát xét, tương ứng với mức giảm gần 143 tỷ đồng, chỉ còn hơn 42 tỷ đồng. Đồng thời, doanh thu từ mảng xây dựng cũng giảm nhẹ 9%, tức gần 44 tỷ đồng, còn lại khoảng 466 tỷ đồng.

DIG cho biết, nguồn thu từ mảng bất động sản trong nửa đầu năm 2024 chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng căn hộ tại dự án Cap Saint Jacques (CSJ), bán nhà xây thô tại dự án Đại Phước, cùng với việc chuyển nhượng các sản phẩm tại dự án Vị Thanh ở Hậu Giang.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của DIG. Nguồn: DIG.

Lợi nhuận gộp của DIG sau khi trừ giá vốn đạt 109 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ nhưng lại sụt giảm 44 tỷ đồng so với dự báo ban đầu.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty đạt 35 tỷ đồng, tăng thêm 7 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, trong khi các khoản chi phí không có sự biến động đáng kể.

Lợi nhuận trước thuế của DIG đạt mức 22 tỷ đồng, thấp hơn 26 tỷ đồng so với kế hoạch tự lập. Nhờ vào khoản hoàn thuế thu nhập hoãn lại gần 10 tỷ đồng (giảm 8 tỷ đồng so với dự kiến), lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét vẫn giữ ở mức gần 4 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về sự chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ, DIG cho biết trong kỳ, Công ty đã ghi nhận sự sụt giảm doanh thu từ bán thành phẩm (sản xuất vật liệu) với mức giảm 26,83 tỷ đồng, tương đương 31,42%, và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 20,33 tỷ đồng, tương đương 23,22%.

Những biến động này đã khiến doanh thu thuần trên báo cáo hợp nhất sau soát xét tăng 275,97 tỷ đồng (tăng 76%), trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 82,05 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 95,46% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, DIG đặt mục tiêu đạt doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023, và lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 1.010 tỷ đồng, gấp 6 lần kết quả thực hiện của năm trước. Tuy nhiên, sau 6 tháng, công ty mới chỉ hoàn thành 28% chỉ tiêu doanh thu và vỏn vẹn 2% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của DIG đạt 18.461 tỷ đồng, nhỉnh hơn so với mức 18.444 tỷ đồng trong báo cáo tự lập. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 16.702 tỷ đồng, tăng nhẹ 5 tỷ đồng so với dự kiến, còn tài sản dài hạn đạt 1.759 tỷ đồng, cao hơn khoảng 12 tỷ đồng so với tự lập.

Tổng nợ phải trả của công ty đạt gần 10.572 tỷ đồng, tăng khoảng 17 tỷ đồng so với báo cáo trước đó. Trong đó, nợ vay tài chính duy trì ổn định với 2.159 tỷ đồng vay ngắn hạn và 2.166 tỷ đồng vay dài hạn./.