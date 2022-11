KSF vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 9 tháng đầu năm

(TBTCO) - Kết thúc quý III/2022, Công ty CP Tập đoàn KSFinance (KSF Group, mã Ck: KSF) công bố kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của năm. Sau 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất đạt 1.194 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 601 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của KSF ghi nhận hơn 211 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mang về 138 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với quý III/2021. Tổng tài sản tính đến thời điểm ngày 30/9/2022 là 12.595 tỷ đồng, tăng 22,5% so với thời điểm đầu năm.

Lũy kế 9 tháng, KSF Group mang về 1.194 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 601 tỷ đồng, tăng 123% so với đạt được cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, với mục tiêu đặt ra là đạt 414,45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay, KSF đã xuất sắc hoàn thành 145% so với kế hoạch chỉ trong vòng 9 tháng.

Kết quả kinh doanh của KSF tăng trưởng ấn tượng qua 9 tháng đầu năm 2022.

Để đạt được các mục tiêu, định hướng đề ra tại đại hội cổ đông thường niên 2022, KSF tiếp tục xây dựng một kế hoạch, lộ trình bài bản thông qua các hoạt động M&A (mua bán, sáp nhập) mở rộng lĩnh vực kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và số hóa các quy trình của công ty; quản trị tài chính hiệu quả, minh bạch; đẩy mạnh hoạt động quan hệ nhà đầu tư công bằng, minh bạch, vì mục tiêu cao nhất cho các cổ đông.

Đối với lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản, KSF sẽ liên tục tìm kiếm, mở rộng đầu tư vào các dự án bất động sản có quỹ đất sạch, vị trí đắc địa, pháp lý ổn định và tiềm năng; nâng cao năng lực triển khai và quản lý dự án, quản lý tài chính, thực hiện đúng tiến độ bàn giao cho khách hàng.

Đối với lĩnh vực công nghệ - tài chính, KSF đặc biệt chú trọng công tác cập nhật xu hướng, ứng dụng công nghệ hiện đại vào các sản phẩm đầu tư trên KSFinance App, tăng cường liên kết với các đối tác mua sắm, giải trí, thanh toán để gia tăng tiện ích cho người dùng. Đồng thời, KSF cũng đã và đang có các kế hoạch nghiên cứu, đàm phán, ký kết với các đối tác chiến lược đẩy mạnh hoạt động phát triển hệ thống trung tâm tài chính tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...

Ngoài ra, KSF cũng đang xúc tiến kế hoạch hợp tác đầu tư triển khai dự án Sunshine Finance Hà Nội. Được biết, đây là dự án tổ hợp tháp tài chính, khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, dịch vụ quốc tế đầu tiên của Hà Nội, với các tiện ích độc đáo bằng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại (blockchain, big data, AI…). Sunshine Finance Hà Nội hứa hẹn sẽ kiến tạo nên một hệ sinh thái đầu tư tài chính chuẩn mực, tạo môi trường đầu tư hoàn hảo cho mọi doanh nghiệp tham gia./.