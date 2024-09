Lãi gần 90 tỷ đồng, HOSE vẫn giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát với cổ phiếu SMC do lỗ lũy kế

(TBTCO) - Theo quyết định của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), cổ phiếu SMC của Công ty CP Đầu tư thương mại SMC giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát, do lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2024 vẫn ở mức âm 68,3 tỷ đồng, mặc dù kết quả kinh doanh nửa đầu năm lãi gần 90 tỷ đồng.

Theo đó, mới đây, HOSE có quyết định duy trì cảnh báo và kiểm soát đối với cổ phiếu SMC của Công ty CP Đầu tư thương mại SMC, do lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2024 vẫn ở mức âm 68,3 tỷ đồng, dù lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2024 đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa thể bù đắp được.

Trước đó, ngày 30/7, SMC đã đưa ra các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng bị cảnh báo và kiểm soát trên sàn chứng khoán.

Trong nửa đầu năm 2024, SMC đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh và hiệu quả sản xuất. SMC cam kết tiếp tục các biện pháp tái cấu trúc và kinh doanh trong nửa cuối năm, với mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn khoản lỗ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dòng tiền theo quý của SMC. Nguồn: FiinTrade.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, SMC ghi nhận doanh thu 4.471 tỷ đồng, giảm mạnh 40% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đảo chiều, đạt 89,2 tỷ đồng, so với khoản lỗ 385,9 tỷ đồng cùng kỳ. Dù vậy, biên lợi nhuận gộp lại giảm sút, chỉ còn 0,5% so với mức 1,1% của năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của SMC giảm sâu 75%, chỉ còn 20,4 tỷ đồng. Mặt tích cực là doanh thu tài chính tăng cao, đạt 227 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 33%, chỉ còn 121 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm hơn 70%, chỉ còn 99,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận khác mang lại 88,1 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 13,8 tỷ đồng cùng kỳ, tương đương mức tăng thêm 101,9 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2024, SMC dự kiến đạt doanh thu 13.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ, nhưng đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, một bước ngoặt lớn khi so sánh với mức lỗ 925,3 tỷ đồng của năm trước. Tính đến cuối quý II/2024, với mức lãi 89,22 tỷ đồng, SMC đã vượt kế hoạch cả năm, hoàn thành 111,5% mục tiêu lợi nhuận./.