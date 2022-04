Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2022. Theo đó, năm 2022, TVSI đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 2.484 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 703,8 tỷ đồng. Riêng quý I/2022, TVSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 160,3 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ.

Tại ĐHCĐ 2022 của TVSI, đại hội đã thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của ban kiếm soát và nội dung các tờ trình;… với tỷ lệ đồng ý tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo nội dung báo cáo, năm 2021 với chiến lược, biện pháp phù hợp, ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19 và tận dụng được điều kiện tăng trưởng thuận lợi của thị trường, TVSI đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Theo đó, TVSI đã tăng vốn điều lệ lên 2.639 tỷ đồng; hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu tăng trưởng 127% so với năm 2020, hoàn thành 322% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế tăng hơn 151% so với năm 2020, hoàn thành 250% kế hoạch năm. Cũng trong năm 2021, tổng tài sản của TVSI tăng 69% so với năm 2020, đạt 6.697 tỷ đồng.

Thông tin tại đại hội còn cho biết, kết thúc quý I/2022, TVSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 855,4 tỷ đồng, tăng 212,9 tỷ đồng, tương đương 33,1% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 160,3 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận chủ yếu tới từ trăng trưởng doanh thu của các mảng hoạt động cốt lõi như: Môi giới, lưu ký chứng khoán; hoạt động dịch vụ tài chính, dại lý phát hành chứng khoán, dịch vụ đầu tư;…