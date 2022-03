Lâm Đồng: Một cửa hàng xăng dầu bị phạt 15 triệu đồng do găm hàng chờ tăng giá

(TBTCO) - Ngày 10/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt một cây xăng về hành vi không bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy định, số tiền phạt là 15 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 10/3, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Trang Phước Lộc (thôn Phú Hiệp 3, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) về hành vi không bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy định, số tiền phạt 15 triệu đồng.

Theo đó, vào ngày 8/3, khách hàng mang theo can đến cửa hàng xăng dầu Trang Phước Lộc để mua dầu về tưới cà phê. Nhưng nhân viên bán hàng tại đây trả lời dầu DO 0,05S trong bồn đã hết; tiếp đó khách hàng đi ô tô tải biển số 49C-270.xx sắp hết nhiên liệu, vào cửa hàng này đổ dầu cũng bị từ chối với lý do tương tự.

Xử phạt cây xăng không bán hàng chờ tăng giá. Ảnh: QLTT.LĐ

Khách hàng đã gọi điện báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện Di Linh tiến hành kiểm tra tại cửa hàng, qua đó, phát hiện lượng dầu DO 0,05S còn tồn trong bồn chứa lên đến 5.733 lít. Chủ cửa hàng đã thừa nhận hành vi “găm hàng” số dầu trên, chờ giá tăng cao mới bán ra thị trường.

Trước hành vi này, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, sau đó ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Trang Phước Lộc về hành vi không bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy định.