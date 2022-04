(TBTCO) - Đến nay mới qua quý đầu của năm, những luận bàn về mức lạm phát dường như còn quá sớm. Tuy nhiên, với đà tăng giá sốc của mặt hàng xăng dầu là đầu vào của nền kinh tế, hình thành một mặt bằng giá mới, những lo ngại là có cơ sở. Liệu mức lạm phát mục tiêu dưới 4% có “trong tầm tay”?

Cân nhắc các yếu tố tác động lên CPI

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2022 tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 1,91% so với tháng 12/2021 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung quý I/2022, CPI tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 0,81%.

Theo ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tuy cao hơn mức tăng 0,29% của cùng kỳ năm 2021 nhưng lạm phát quý I vẫn trong tầm kiểm soát và thấp hơn mức tăng của các năm trong giai đoạn từ 2017 - 2020.

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trên thực tế, CPI quý I/2022 của Việt Nam được kiểm soát tốt trong bối cảnh nhiều quốc gia chịu bão giá do xăng dầu. Một số đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Mỹ, tháng 2 vừa qua chỉ số giá tăng 7,9%, Anh tăng 6,22%, Đức tăng 5,1%, Ý tăng 5,7%. Châu Á chịu ảnh hưởng ít hơn. Trung Quốc (đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam) chỉ số giá chỉ tăng 0,9%, Nhật Bản tăng 0,9% trong khi đó các nước ASEAN như Việt Nam tương đồng với một số nước như Malaysia, Indonesia tăng khoảng 2%, Thái Lan cao hơn, tăng 5,3%.

Dưới góc độ của người làm công tác thống kê, ông Nguyễn Trung Tiến phân tích, nếu muốn đánh giá về chỉ số CPI thời gian tới, cần phải xem xét đến từng nhóm trong rổ tính chỉ số CPI. Theo đó, phải đánh giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Bên cạnh đó, cần tính đến yếu tố nước ta đang trở lại trạng thái bình thường mới, học sinh quay lại học tập, sản xuất kinh doanh mở lại sẽ tăng mức tiêu thụ lương thực thực phẩm, nhóm này do đó cũng sẽ tác động lên giá tiêu dùng.

Ngoài ra, yếu tố có thể ảnh hưởng tới lạm phát đó là giá sản xuất hàng hóa chịu áp lực tăng do giá nguyên vật liệu thế giới tăng. Giá nguyên vật liệu toàn cầu đã tăng từ quý II/2021 nhưng giá sản xuất hàng hóa chúng ta chưa tăng do cầu trong nước yếu. Đây cũng là áp lực tăng giá trong những tháng tiếp mà đặc thù Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, gia công vẫn chiếm tỷ trọng lớn, nguồn cung thế giới đứt gãy nên giá nguyên vật liệu tăng cao.

Về giá xăng dầu, dự kiến giá bình quân trong năm 2022 sẽ cao hơn năm 2021 và tác động tất cả các chi phí đầu vào của kinh tế. Từ những nguyên nhân này, chỉ số giá CPI năm 2022 sẽ có xu hướng tăng trong những tháng tiếp theo, mức độ tăng phụ thuộc vào giá thế giới cũng như mức độ điều hành của Chính phủ.

Lên phương án “kém lạc quan” nhất để chủ động điều hành

Ông Nguyễn Trung Tiến cho rằng, lạm phát năm 2022 ở mức 4% có thể đạt được nhưng ông khẳng định đây là công việc khó. Tuy nhiên, với sự kiên định trong điều hành của Chính phủ và kinh nghiệm những năm trước, việc đạt mục tiêu đề ra là có thể thực hiện được.

Về phía cơ quan quản lý, ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cũng đã trải lòng về những khó khăn trong quản lý, điều hành giá ngay từ những tháng đầu năm. Tuy nhiên, Cục Quản lý giá với kinh nghiệm trong điều hành và vai trò giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã theo sát tình hình diễn biến của giá cả trong từng tháng và từng quý để có giải pháp phù hợp. Cơ quan quản lý cũng đã lên phương án, dự tính các kịch bản để báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như Ban Chỉ đạo để đưa ra những giải pháp kịp thời.

Ông Đặng Công Khôi cho biết, trong các kịch bản điều hành bao giờ cũng có 3 loại, kịch bản tốt nhất, kịch bản vừa và kịch bản “không lạc quan” nhất. Trong kịch bản xấu nhất, Cục Quản lý giá dự tính mức giá xăng dầu bình quân sẽ tăng rất cao, khoảng 40%, lúc đó nhiệm vụ kiểm soát lạm phát sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nhìn lại mặt bằng giá trong quý I vừa qua, dù chịu những biến động bất thường của chi phí sản xuất nhưng CPI quý I tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước cho thấy, vấn đề kiểm soát mặt bằng giá khá thành công. Kinh nghiệm điều hành giá trong những lúc khó khăn chính là một lợi thế. Với diễn biến CPI của quý I vừa qua, các bộ, cơ quan đều thống nhất nhận định việc kiểm soát CPI bình quân cả năm 2021 ở mức khoảng 4% hiện vẫn trong tầm kiểm soát của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo điều hành giá. Tuy nhiên, công tác điều hành giá linh hoạt nhưng phải rất thận trọng và tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Được biết, thực hiện tốt vai trò nhạc trưởng trong quản lý nhà nước về giá, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) sẽ tiếp tục chủ động cập nhật thông tin diễn biến giá cả thị trường, phối hợp với các bộ, ngành cập nhật kịch bản điều hành giá hướng tới kiểm soát lạm phát theo mục tiêu được giao. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường.