Lạm phát của Thái Lan lên mức cao nhất trong 14 năm

Ảnh: Ngọc Quang Bộ Thương mại Thái Lan công bố ngày 5/9 cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 8 đã tăng 7,86% so cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2008 đến nay. Nguyên nhân chính dẫn tới CPI tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái là do giá năng lượng ở Thái Lan vẫn ở mức cao. Tỷ lệ lạm phát nói trên cao hơn đôi chút so với con số 7,61% được ghi nhận trong tháng 7/2022 và gần sát so với một số dự báo 7,85% được đưa ra trước đó, tuy nhiên vượt xa mục tiêu từ 1-3% mà Ngân hàng Trung ương Thái Lan đề ra. Theo ông Ronnarong Phoolpipat, một quan chức của Bộ Thương mại Thái Lan, tỷ lệ lạm phát có thể đã lên đỉnh điểm vào tháng 8/2022, trên cơ sở chỉ số này đã ở mức 7% trong vòng 3 tháng liên tiếp. Ông dự báo lạm phát sẽ giảm xuống nếu giá cả hàng hóa tiếp tục được giữ nguyên. Ông Ronnarong cho biết thêm rằng Bộ Thương mại dự báo lạm phát sẽ ở mức khoảng 5% trong quý 4/2022 và sẽ ở mức từ 5,5-6,5% trong cả năm 2022. Ông khẳng định, các biện pháp hỗ trợ của chính phủ, bao gồm trợ giá năng lượng và một số biện pháp quản lý giá đã giúp làm giảm đà tăng của lạm phát. Trong tháng 8, chỉ số CPI lõi, bao gồm giá năng lượng và thực phẩm tươi sống, đã tăng 3,15% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn so với dự báo 3,2% được đưa ra trước đó, nhưng cao hơn mức 2,99% của tháng 7. Các nhà kinh tế kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ thông qua một đợt tăng lãi suất mới trong cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 28/9. Trong 8 tháng đầu năm 2022, lạm phát của Thái Lan ở mức 6,14% và lãi suất cơ bản là 2,16%./.

vietnamplus.vn