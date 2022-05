(TBTCO) - Các cuộc khảo sát kinh doanh công bố ngày 24/5 cho thấy tăng trưởng kinh tế ở Mỹ và các nước khác chậm lại trong tháng 5 do lạm phát cao và lãi suất tăng.

Người dân mua sắm tại một chợ tại Chicago, Illinois, Mỹ.

Kảo sát của S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Mỹ, Khu vực Đồng euro (Eurozone), Anh và Australia đều tăng trưởng chậm hơn trong tháng 5 do giá cả leo thang. Các nhà máy ở các nền kinh tế lớn phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng do một loạt các yếu tố như sự gia tăng trở lại số ca mắc mới COVID-19 tại một số nước, xung đột tại Ukraine, chi phí nhiên liệu cao hơn và tiền lương tăng. Một số doanh nghiệp dự báo tăng trưởng giảm hoặc thu hẹp sản xuất.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Mỹ ngày 24/5 trên cnbc.com, thị trường kinh doanh bất động sản, đặc biệt là doanh số bán nhà mới xây ở Mỹ trong tháng 4 đã giảm mạnh, chỉ còn 16,6% so với lượng bán trong tháng 3, giảm nhiều hơn so với dự kiến và giảm 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tốc độ bán hàng chậm nhất kể từ tháng 4/2020, thời điểm bắt đầu bùng dịch COVID-19. Hiện người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng do lãi suất tăng và lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ qua, khiến họ càng khó mua được nhà hơn. Giá trung bình của một căn nhà mới được bán trong tháng 4 là 450.600 USD, tăng gần 20% so với năm ngoái.

Theo George Ratiu, nhà kinh tế cao cấp tại Realtor.com, thị trường cho những nhà mới xây đang phản ánh xu hướng bất động sản rộng lớn. Lạm phát và chi phí đi vay tăng cao đang ảnh hưởng tới ngân quỹ chi tiêu của những người mua nhà, khiến nhu cầu mua nhà giảm mạnh, mà không phải do xây dựng quá nhiều. Doanh số bán chậm hơn khiến lượng tồn kho các căn nhà mới xây tăng mạnh trong 9 tháng.

Lạm phát cao, căng thẳng địa chính trị và lãi suất tăng đang hạ thấp triển vọng phát triển kinh tế. Tuần trước, Liên hợp quốc đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 từ 4% xuống 3,1% và hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ từ 3,5% xuống còn 2,6%.