Liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn

Tang vật vi phạm bị Công an An Giang phát hiện, tạm giữ. Cũng trong khoảng thời gian này, tại An Giang, từ tin báo từ quần chúng, lực lượng chức năng đã tạm giữ một chiếc xuồng máy chở đầy thuốc lá nhập lậu đang neo đậu tại khu vực Kênh 11, ấp Long Thuận, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tiến hành kiểm tra bên trong xuồng máy, tổ công tác đã phát hiện có cất giấu 3.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhiều nhãn hiệu, ước tính trị giá ban đầu khoảng 50 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu phương tiện và số thuốc lá ngoại trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiên và toàn bộ tang vật để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.